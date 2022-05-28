Исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров поздравил северян с Днём образования Мурманской области

С днём рождения Мурманской области северян поздравил российский учёный-океанолог, исследователь Арктики и Антарктики, депутат Государственной Думы Российской Федерации Артур Чилингаров.

«Поздравляю вас с 84-й годовщиной образования Мурманской области. Мы с вашим регионом почти ровесники. Я люблю Мурманскую область. Северяне провожали меня в арктические экспедиции к полюсам Земли, я с теплотой отношусь к тем, чья профессия связана с морем», – обратился к жителям Кольского Заполярья Артур Чилингаров.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в своём обращении знаменитый исследователь пожелал северянам успехов, а также отметил крепкость и стойкость их характера.

Фото и видео: https://vk.com/wall-120229555_81183