Мурманская область. Арктика (16+)28.05.22 17:45
Исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров поздравил северян с Днём образования Мурманской области
С днём рождения Мурманской области северян поздравил российский учёный-океанолог, исследователь Арктики и Антарктики, депутат Государственной Думы Российской Федерации Артур Чилингаров.
«Поздравляю вас с 84-й годовщиной образования Мурманской области. Мы с вашим регионом почти ровесники. Я люблю Мурманскую область. Северяне провожали меня в арктические экспедиции к полюсам Земли, я с теплотой отношусь к тем, чья профессия связана с морем», – обратился к жителям Кольского Заполярья Артур Чилингаров.
Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в своём обращении знаменитый исследователь пожелал северянам успехов, а также отметил крепкость и стойкость их характера.
Фото и видео: https://vk.com/wall-120229555_81183
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИМурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
Юрка
27.05.22 13:30
Круто! А я бы их за воробьев принял
Комментарий к новости:Выбор сделан! Дрозды вывели птенцов на территории Мурманского морского торгового порта
VitamiN
26.05.22 08:24
2024 год все ближе и ближе, ВВП все добрее и добрее.
-Скоро в эфире22:55«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«In Vivo». Познавательная программа (12+)05:30«Притворись моим мужем». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Правительство Мурманской области выделит 30 млн рублей на второй этап «Губернаторского стартапа»-PRO Валюту (16+)Курс евро взлетел почти на 5 рублей, доллар поднялся на 4,35 рубля-PRO Энергетику (18+)20 мая энергоблок №4 Кольской АЭС выведен в резерв с последующим планово-предупредительным ремонтом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 28-30 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Капобследование перед капремонтом