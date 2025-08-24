Исследователи юбилейной Менделеевской экологической экспедиции побывали на Кольской АЭС

Заполярная АЭС вошла в маршрут будущих экологов вместе с Лапландским заповедником, селом Териберкой и базой «Атомфлота».

22 августа Кольскую АЭС с техтуром посетили представители 5-й Менделеевской экологической экспедиции. В состав группы вошли школьники, студенты, научные руководители из 9 регионов и 15 городов нашей страны, которые отправились исследовать природу Заполярья и познакомиться с работой одного из ключевых энергетических предприятий Крайнего Севера.

В программу техтура вошёл осмотр основных производственных объектов станции, где гостям подробно рассказали о принципах работы АЭС. Особое внимание было уделено экологической политике предприятия: участники экспедиции узнали о программах мониторинга окружающей среды, современных технологиях, обеспечивающих минимальное воздействие на природу, и о работе станции по сохранению биоразнообразия в регионе.

«Мы видим огромный интерес у молодого поколения к вопросам экологии и рады делиться своим опытом и накопленными знаниями. Такие экспедиции помогают ребятам увидеть практическое применение своим научным интересам и, возможно, определиться с будущей профессией в сфере зеленых технологий», – отметил заместитель директора по управлению персонала Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, Менделеевская экологическая экспедиция традиционно проводится при содействии АНО «Энергия Развития», сети Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ), ФГУП «ФЭО» и вузов Федерального научно-образовательного Консорциума «Передовые ЭкоТехнологии». За предыдущие четыре года участники проекта провели более 20 комплексных научных исследований в уникальных локациях страны, таких как озеро Байкал, Финский залив, Южный Урал и полуостров Камчатка.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.