Исследовательские суда «Профессор Зенкевич» и «Картеш» вышли в экспедицию в Белое море

В акватории Белого моря стартовал второй полевой сезон гидробиологических исследований, организованных НК «Роснефть» и негосударственным институтом развития «Иннопрактика». В рамках экспедиций в западной и восточной частях акватории работают два научных судна: «Профессор Зенкевич» и «Картеш».

Как сообщает пресс-служба «Роснефти», исследования проводятся с целью получить данные о современном состоянии биоты Белого моря и оценить изменения экосистем региона, произошедшие за последние 100 лет.

Работы в западной части Белого моря выполняются на базе Беломорской биологической станции МГУ им. М.В. Ломоносова с участием студентов вуза. Камеральная обработка добытого материала ведётся в лабораториях МГУ, а для ряда работ задействованы также мощности Центра полногеномного секвенирования, созданного при поддержке «Роснефти».

Отмечается, что по итогам трёхлетнего проекта «Роснефти» и «Иннопрактики» будет создана обширная база данных и отработаны методические основы мониторинга экологического состояния морей западной Арктики технологиями нового поколения. Эта информация необходима для долгосрочного планирования устойчивого развития арктического региона России.

Фото: https://www.rosneft.ru/press/news/item/220233/