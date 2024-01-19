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Мурманская область. Арктика (16+)19.01.24 12:30

Исследуют «отпечатки» минералов Заполярья: в Кольском научном центре продолжается обновление приборной базы

В 2023 году из федерального бюджета Кольскому научному центру выделили 227 миллионов рублей для закупки современного дорогостоящего оборудования. Новые приборы получили, в частности, Горный институт, Полярно-альпийский ботанический сад-институт, Институт проблем промышленной экологии Севера и Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья.

Кандидат геолого-минералогических наук Алёна Компанченко с гордостью демонстрирует рамановский спектрометр «EnSpectr R532/R785», с недавних пор разместившийся в одном из кабинетов Горного института.

– В кабинете поддерживаются стабильные условия, которые нужны этому прибору, – поясняет Алёна Аркадьевна. – Если будет слишком жарко или слишком холодно, начнутся колебания в спектрах, что для нас не очень хорошо. Второй момент, который для него важен, – это устойчивая поверхность. Коллеги все это обеспечили и организовали очень удобное место для оператора. На один монитор можно вывести интерфейс программы, на второй – изображение с микроскопа или базу данных для сравнения спектров.

Установка представляет собой рамановский спектрометр на базе оптического микроскопа. Микроскоп «Olympus BX43», который может работать как в проходящем, так и в отражённом свете, произведён в Японии, а спектрометры отечественные: R532 – это зелёный лазер, R785 – красный. Вся система разработана российской командой «Спектр-М», которую сформировали ведущие учёные Института физики твердого тела РАН. Команда создаёт не только удобные и мощные приборы, но и программное обеспечение для них, а также единую базу данных рамановских спектров для разнообразных веществ со всего света.

Метод, который используется в приборе, называется спектроскопией комбинационного рассеяния, или рамановской – по фамилии индийского физика. Интересно, что он был открыт одновременно и Раманом, и нашими учёными. По ряду причин Нобелевскую премию за него получил именно Раман.

Рамановский спектр для каждого минерала индивидуален, как отпечаток пальца. Таким образом, идентифицируя спектр и сравнивая его с базой данных, можно точно расшифровать минеральный состав образца.

– Спектроскоп оборудован автоматическим столиком, которым мы управляем с пульта, – поясняет Алёна Компанченко. – У него очень маленький шаг: буквально несколько микрон. Это важно, если мы имеем дело с очень мелкими объектами или газово-жидкими включениями. Ещё к вопросу об удобстве: прибор не требует сложной предварительной пробоподготовки. Сейчас мы исследуем шлиф, но можно отделить маленькое зернышко от образца, положить его на столик и начать работу.

Использовать прибор можно не только для определения минералов, но и в других областях науки. База рамановских спектров команды «Спектр-М» (пожалуй, самая крупная в мире) содержит «отпечатки пальцев» множества органических и неорганических веществ, поэтому применять спектрометр могут и химики, и биологи, и другие специалисты.

– Свои «отпечатки» имеют не только химические вещества, но и отдельные химические структуры, например, сульфатные или карбонатные группы. – поясняет Алёна Аркадьевна. – Опытный специалист по характерным пикам спектра может сказать, что за минерал перед ним или, как минимум, к какому классу он принадлежит. Если сразу идентифицировать не получилось, мы обращаемся к базе. У меня уже есть некоторая насмотренность, поэтому я могу сказать, что вот этот участок, скорее всего, является кварцем, а этот, более светлый – сидерит, карбонат железа, который обладает большим коэффициентом отражения, содержит больше железа, из-за чего интенсивнее отражает свет. А вот этот, возможно, рутил.

Смещая образец под объективом микроскопа, исследовательница определяет его состав. Действительно, спектр первого минерала на 96% совпадает со спектром кварца – форма и числовые значения пиков очень характерные. Второе исследование провели с большей выдержкой (прибор позволяет задавать количество «выстрелов» лазером и их продолжительность для каждого измерения), очистили спектр от шумов и сравнили с базой. Минерал оказался сфалеритом.

Отметим, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» ежегодно проводит конкурсы грантов на обновление приборной базы научных центров страны. 

 

Фото предоставлено пресс-службой Кольского научного центра.

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