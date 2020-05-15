Истекает срок представления деклараций по НДС

Согласно п. 3 постановления правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 срок представления налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость за первый квартал 2020 года, а также журналов учёта полученных и выставленных счетов-фактур истекает 15 мая 2020 года.

На территории Мурманской области зарегистрировано 4 тысячи налогоплательщиков, на которых возложена обязанность по представлению налоговой отчётности по НДС за I квартал 2020 года. При этом 75% из них уже исполнили свою обязанность.

Напомним, обновленный порядок заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, утвержденный приказом ФНС России от 20.11.2019 № ММВ-7-3/579@, применяется начиная с представления отчетности за 1 квартал 2020 года. Датой представления декларацию по НДС в электронном виде считается дата ее отправки, что подтверждается соответствующим протоколом электронного документооборота.