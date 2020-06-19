Источник загрязнения Умбозера официально не установлен

Конкретные цифры и показатели представят специалисты Росприроднадзора по результатам проверки, которая на данный момент продолжается. Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, отобраны пробы воды из всех водных объектов и на водохозяйственных системах предприятий, расположенных рядом с Умбозером.

Специалисты проводят исследование, по результатам которого будет дано заключение о виновнике загрязнения. На водозаборе в посёлке Умба идёт круглосуточный замер воды - все показатели в норме. Кировск и Апатиты получают воду из альтернативных источников. Угрозы для населения нет.

Сложившаяся в акватории озёра Умбозеро ситуация находится на личном контроле губернатора Андрея Чибиса.

Также ситуация на особом контроле министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, осуществляется сбор и обобщение поступающей актуальной информации, ежедневно проводятся оперативные совещания с представителями главного управления МЧС России по Мурманской области, Балтийско-Арктического межрегионального Управления Росприроднадзора по Мурманской области, комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области с целью выработки предупредительных мер.