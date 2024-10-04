Источником вдохновения на работе россияне стали чаще называть возможность профессионального роста, но на первом месте по-прежнему зарплата

Не только зарплата: в работе россиян вдохновляет личный успех и возможность помогать людям. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Отвечая на вопрос, что больше всего вдохновляет в работе, каждый четвёртый россиянин назвал зарплату. 9% опрошенных мотивирует успех в достижении целей и результатов. 7% вдохновляются возможностью помогать людям. 6% ценят коллег и дружелюбную атмосферу в коллективе.

5% воодушевляет общение с людьми. По 4% респондентов отметили, что их заряжают сам рабочий процесс и возможность развития своих способностей. Проявлять творческие способности на работе, постоянно обучаться новому и решать интересные задачи нравится по 3% сотрудников.

Новые вызовы стимулируют только 1% опрошенных. Столько же респондентов побуждают работать самореализация, возможность заниматься любимым делом и применять свои знания и опыт.

Не находит источников вдохновения в работе каждый восьмой (12%).

Мужчин в работе чаще всего вдохновляют зарплата, сам процесс труда и возможность решать новые задачи, женщин — общение с людьми, достижение целей, дружный коллектив, а также помощь людям.

По сравнению с прошлым годом россиян стали чаще вдохновлять возможности развития и обучения, а также интерес к своему делу.

Время проведения опроса: 11 сентября — 1 октября 2024 года.