Мурманская область. Арктика (16+)03.03.22 20:30
Историческая встреча в Новоайдаре
Сегодня, 3 марта, в населенном пункте Новоайдар встретились передовые части подразделений Народной милиции ЛНР, наступавшие на посёлок с юга, и Вооруженных Сил Российской Федерации, двигавшиеся к нему с севера.
Историческая встреча состоялась у блокпоста на въезде в город, где представители сторон обсудили текущую обстановку и начали координацию дальнейших действий по освобождению территории Луганской Народной Республики.
Российскими военнослужащими в ходе взятия населенного пункта также была захвачена военная техника ВСУ, в том числе бронетранспортеры, боевые разведывательно-дозорные машины и другая техника.
Фото: https://vk.com/mil
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