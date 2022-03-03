Историческая встреча в Новоайдаре

Сегодня, 3 марта, в населенном пункте Новоайдар встретились передовые части подразделений Народной милиции ЛНР, наступавшие на посёлок с юга, и Вооруженных Сил Российской Федерации, двигавшиеся к нему с севера.

Историческая встреча состоялась у блокпоста на въезде в город, где представители сторон обсудили текущую обстановку и начали координацию дальнейших действий по освобождению территории Луганской Народной Республики.

Российскими военнослужащими в ходе взятия населенного пункта также была захвачена военная техника ВСУ, в том числе бронетранспортеры, боевые разведывательно-дозорные машины и другая техника.

Фото: https://vk.com/mil