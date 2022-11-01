Исторические флаг и знамя будут переданы подводникам и морским пехотинцам Северного флота

По решению главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова личному составу отдельной Краснознамённой Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота будет передано историческое знамя 63-й бригады морской пехоты, которая в годы Великой Отечественной войны защищала полуостров Рыбачий. Другое соединение флота – Краснознаменная ордена Ушакова бригада подводных лодок – получит флаг гвардейской Краснознаменной подводной лодки «С-56», которая прославилась в боевых походах на Северном флоте, а ее командир – Георгий Щедрин стал Героем Советского Союза.

Воинские реликвии долгое время хранили у себя ветераны – участники Санкт-Петербургской Региональной общественной организации «Полярный конвой». После их ухода из жизни родственники передали знамя и флаг в организацию. Её руководство обратилось к Главнокомандующему ВМФ с предложением использовать флаг и знамя в интересах военно-патриотического воспитания военнослужащих.

Полотнище знамени 63-й бригады морской пехоты предположительно относится к раннему периоду существования соединения – 1942-му году. Оно имеет характерные повреждения от осколков и пуль, которые были заботливо залатаны. С большой долей вероятности именно под ним морские пехотинцы Северного флота участвовали в Петсамо-Киркенесской наступательной операции 1944 года, в ходе которой были разгромлены гитлеровские войска в Заполярье.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, приказом Верховного Главнокомандующего от 31 октября 1944 года бригада была удостоена почётного наименования «Киркенесская», а Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 ноября того же года соединение награждено орденом Красного Знамени. После войны оно было сокращено до батальона и окончательно расформировано в ходе «Хрущёвских реформ».

Гвардейский, Краснознамённый флаг ВМФ СССР с подводной лодки «С-56» - это уникальный символ для моряков-подводников, как Северного, так и Тихоокеанского флота, в составе которых она успешно действовала. Помимо славных боевых побед в годы Великой Отечественной войны подводная лодка отметилась дальним походом из Владивостока в Полярный через Панамский канал и два океана. В 1954 году «С-56» перешла с Кольского Севера на Дальний Восток по трассе Северного морского пути.

9 мая 1975 года в честь 30-летия Великой Победы легенда подводного флота СССР была установлена на Корабельной набережной Владивостока – там она находится и поныне, являясь филиалом музея Краснознамённого Тихоокеанского флота.