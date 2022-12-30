В Мурманске в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать!Мурманчан в новогоднюю ночь приглашают на Пять Углов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)30.12.22 08:45

Историческую драму о челюскинцах будут снимать в Мурманской области

Мурманская область станет съёмочной площадкой для создания исторической ленты «Челюскин. Первые». Многосерийный фильм расскажет об уникальной спасательной операции в Арктике, которая произошла в 30-х годах прошлого века. Научная экспедиция под руководством Отто Юльевича Шмидта на пароходе «Челюскин» решает пройти Северный морской путь за одну навигацию. В какой-то момент все члены экипажа оказываются в ледовом плену.

Сложнейшие съёмки с большим объёмом компьютерной графики пройдут не только в павильоне и специальных площадках с использованием новейших технологий, но и на натурных объектах. Сейчас команда выбирает аутентичные и максимально не тронутые урбанизацией локации в Мурманской области, а также в других северных регионах страны. Параллельно ведутся работы по созданию копии самолётов, участвующих в спасательной операции «челюскинцев», идет подготовка к строительству декораций элементов парохода, и осуществляется сложнейшая работа по пошиву костюмов, соответствующих тому времени.

Как сообщает региональное Министерство культуры, проект производится по заказу «НМГ Студия» и при поддержке Института развития интернета («ИРИ»). Съёмки «Челюскин. Первые» намечены на начало 2023 года. Премьера состоится на платформе More.tv. Шоураннером сериала станет Фёдор Бондарчук.

 

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457264200%2Falbum-139605315_00%2Frev

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)10 фактов о рынке труда Мурманской области в 2022 году
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
Комментарий к новости:В Мурманском областном театре кукол с завтрашнего дня начинается новогодняя кампания
Елена Владимировна
24.12.22 05:26
.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
Комментарий к новости:Иван Лебедев, глава администрации города Оленегорска, подводит итоги уходящего года, начиная «с самого красивого»
Д.О. Вернер
22.12.22 12:41
А у нас что, появилась ГОСУДАРСТВЕННАЯ рыбная отрасль?
Комментарий к новости:Модернизация рыбной отрасли продолжится: Госдума приняла законопроект о втором этапе инвестквот
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области и стране отмечается предновогодний рост цен-PRO Валюту (16+)Курс доллара просел на 1,64 рубля, евро снизился на 42 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС проведены «горячие» испытания транспортного упаковочного контейнера ТУК-140-PRO ЖКХ (18+)Жильцы воспользовались субсидией, а Фонд капитального ремонта в короткие сроки заменил водонагреватель в жилом доме в Мурманске-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Татьяна Кусайко: сегодня от всех уровней власти требуется максимальная концентрация усилий, направленных на поддержку наших защитников
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика