Историческую драму о челюскинцах будут снимать в Мурманской области

Мурманская область станет съёмочной площадкой для создания исторической ленты «Челюскин. Первые». Многосерийный фильм расскажет об уникальной спасательной операции в Арктике, которая произошла в 30-х годах прошлого века. Научная экспедиция под руководством Отто Юльевича Шмидта на пароходе «Челюскин» решает пройти Северный морской путь за одну навигацию. В какой-то момент все члены экипажа оказываются в ледовом плену.

Сложнейшие съёмки с большим объёмом компьютерной графики пройдут не только в павильоне и специальных площадках с использованием новейших технологий, но и на натурных объектах. Сейчас команда выбирает аутентичные и максимально не тронутые урбанизацией локации в Мурманской области, а также в других северных регионах страны. Параллельно ведутся работы по созданию копии самолётов, участвующих в спасательной операции «челюскинцев», идет подготовка к строительству декораций элементов парохода, и осуществляется сложнейшая работа по пошиву костюмов, соответствующих тому времени.

Как сообщает региональное Министерство культуры, проект производится по заказу «НМГ Студия» и при поддержке Института развития интернета («ИРИ»). Съёмки «Челюскин. Первые» намечены на начало 2023 года. Премьера состоится на платформе More.tv. Шоураннером сериала станет Фёдор Бондарчук.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457264200%2Falbum-139605315_00%2Frev