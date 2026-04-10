Истории наших героев: семьи участников СВО приглашают принять участие в видеопроекте о судьбах защитников Родины

В Мурманской области продолжается реализация медиапроекта «Истории наших героев», направленного на сохранение памяти наших земляков – участников специальной военной операции, отдавших жизнь за Родину.

В центре внимания – истории жизни и подвига защитников, рассказанные их близкими: родственниками, женами, боевыми товарищами и друзьями. Через их воспоминания создатели короткометражных документальных фильмов восстанавливают подлинные образы павших воинов.

Проект появился из личной инициативы семьи мурманчанина Константина Волкова, погибшего при выполнении боевого задания. Его сестра Анастасия Минина обратилась за поддержкой к губернатору Андрею Чибису, что положило начало масштабной работе по сохранению памяти о героях Кольского Заполярья.

Уже опубликованы видео об Алексее Барсукове, Романе Манкевиче, Константине Волкове и Николае Трапезникове.

Каждый фильм — это отдельная глава общей памяти, написанная голосами любящих сердец.

«Благодаря проекту я смогла рассказать свой самый тяжёлый момент жизни. В видеоролик было вложено много фото- и видеоматериалов из архива, и теперь я смогу не только рассказать, но и показать своей маленькой дочери, каким был её папа. Для меня это очень важно», — делится впечатлениями Екатерина, супруга погибшего участника СВО Алексея Барсукова.

Команда проекта подчёркивает: участие в съёмках становится поддержкой не только для рассказчиков, но и для всех, кто пережил утрату. Эти истории объединяют, дают силы и показывают: ты не один.

Выпуски также транслируются на интерактивном экране в центре Мурманска: их ежедневно смотрят сотни северян и гостей региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, если вы хотите рассказать о близком человека, напишите инициатору проекта Анастасии Мининой. Ваша история станет частью общей памяти, которую увидят и запомнят многие.

