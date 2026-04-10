Эвелина Макарова возглавит регисполком «Единой России»Мурманск станет главной площадкой для обсуждения технологического развития промышленных проектов на Севере
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)10.04.26 09:30

Истории наших героев: семьи участников СВО приглашают принять участие в видеопроекте о судьбах защитников Родины

В Мурманской области продолжается реализация медиапроекта «Истории наших героев», направленного на сохранение памяти наших земляков – участников специальной военной операции, отдавших жизнь за Родину.

В центре внимания – истории жизни и подвига защитников, рассказанные их близкими: родственниками, женами, боевыми товарищами и друзьями. Через их воспоминания создатели короткометражных документальных фильмов восстанавливают подлинные образы павших воинов.

Проект появился из личной инициативы семьи мурманчанина Константина Волкова, погибшего при выполнении боевого задания. Его сестра Анастасия Минина обратилась за поддержкой к губернатору Андрею Чибису, что положило начало масштабной работе по сохранению памяти о героях Кольского Заполярья.

Уже опубликованы видео об Алексее БарсуковеРомане МанкевичеКонстантине Волкове и Николае Трапезникове.

Каждый фильм — это отдельная глава общей памяти, написанная голосами любящих сердец.

«Благодаря проекту я смогла рассказать свой самый тяжёлый момент жизни. В видеоролик было вложено много фото- и видеоматериалов из архива, и теперь я смогу не только рассказать, но и показать своей маленькой дочери, каким был её папа. Для меня это очень важно», — делится впечатлениями Екатерина, супруга погибшего участника СВО Алексея Барсукова.

Команда проекта подчёркивает: участие в съёмках становится поддержкой не только для рассказчиков, но и для всех, кто пережил утрату. Эти истории объединяют, дают силы и показывают: ты не один.

Выпуски также транслируются на интерактивном экране в центре Мурманска: их ежедневно смотрят сотни северян и гостей региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, если вы хотите рассказать о близком человека, напишите инициатору проекта Анастасии Мининой. Ваша история станет частью общей памяти, которую увидят и запомнят многие.

 

 

Фото: https://vk.com/video-192959349_456240091

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Больше двух третей россиян уверены, что ответственность за будущую пенсию должно нести государство-PRO Валюту (16+)Рубль продолжает укрепляться на фоне подрастающей нефти-PRO Энергетику (18+)Студенты Мурманского индустриального колледжа познакомились с принципами управления энергосистемой региона-PRO ЖКХ (18+)Весна и День города определили направленность «коммунального часа» в администрации флотской столицы-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять