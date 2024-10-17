Истории заполярных «детей войны» пополнят федеральный ресурс «Библиотеки – свидетели Победы»

Мурманская областная детско-юношеская библиотека стала партнёром проекта «Библиотеки – свидетели Победы», организованного всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы имени Рудомино. Федеральный ресурс пополнят истории заполярных «детей войны», собранные мурманскими библиотекарями.

Всероссийский проект стартовал в преддверии 75-летия со дня Великой Победы в 2020 году и с тех пор регулярно пополняется историями и материалами историями о том, как люди встречали Победу весной 1945 года, и о том, как труден был путь к ней. Все материалы, предоставленные для участия в проекте, отражают личностное восприятие событий, связанных с Победой и окончанием Великой Отечественной войны.

Сотрудники и волонтёры областной детско-юношеской библиотеки пообщались с пожилыми людьми, проживающими в Мурманском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Удивительные рассказы о событиях военных лет прозвучали из уст очевидцев того тяжелого времени, которые встретили войну детьми.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, материалы, подготовленные мурманскими библиотекарями, готовятся для включения в международный сетевой ресурс открытого доступа «Библиотеки – свидетели Победы», который адресован в первую очередь для молодых людей и формирует восприятие событий, связанных с Победой у молодёжной аудитории. Познакомиться с уже опубликованными историями можно на портале спецпроекта.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/