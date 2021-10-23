Историк моды Александр Васильев представил в Мурманском областном художественном музее выставку картин своего отца

В Мурманском областном художественном музее открылась уникальная выставка – известный историк моды и искусствовед Александр Васильев представил произведения своего отца, выдающегося сценографа, народного художника РСФСР, члена-корреспондента Академии художеств СССР Александра Павловича Васильева.

Собранные воедино произведения живописи, графики, сценографии, свидетельствуют о ярком таланте мастера, образном и философском взгляде на мир. В мастерской Александр Павлович мог свободно и экспрессивно передавать своё настроение. Несмотря на то, что в 1976 году он ушёл из театра и целиком посвятил себя живописи, театральность видения была присуща всему его творчеству. В тематических композициях Васильев давал волю фантазии, юмору, иронии. Оставаясь в русле традиций классического искусства, охотно вступая диалог со старыми мастерами, отсылая зрителя то к Древнему миру, то к эпохе Возрождения, он порой использовал элементы стилистики модерна, ар-деко и сюрреализма. Отголоски русского конструктивизма слышны в урбанистических пейзажах, созданных после путешествий за рубеж, прежде всего – в Голландию, Канаду и Японию.

В экспозиции, расположившейся в Культурно-выставочном центре Русского музея, гости смогут увидеть 55 графических и живописных произведений. Выставка будет работать до 28 ноября 2021 года.

Это не первый визит Александра Васильева в Мурманск. Четырежды в Областном художественном музее были показаны его выставки, в течение трех лет он был председателем жюри знаменитого фестиваля «НаМОДнение», а за годы сотрудничества с учреждением в фонд музея им были подарены традиционные расписные прялки и работы по сценографии. Кроме того, с 2003 года в течение десяти лет историк моды дважды в год посещал Заполярье с лекциями. В день открытия выставки с историком моды встретилась заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

«Правительство Мурманской области высоко ценит столь длительное и тесное сотрудничество областных учреждений культуры и именитых деятелей искусства, – отметила вице-губернатор. – Мы надеемся, что в дальнейшем перспективы подобной совместной работы будут расширяться, и у северян появится ещё больше возможностей для яркого и интересного досуга и приобщения к культуре и искусству в родном регионе».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, побывать на творческой встрече с Александром Александровичем жители Заполярья смогли в этом году вчера - на сцене филармонии он рассказал о Русских сезонах Сергея Дягилева и творцах того времени, а также об их влиянии на культуру и эстетику моды.