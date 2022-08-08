Историко-краеведческий музей г.Кировска приглашает в «Путешествие за камнем»

17 августа в 13.00 Историко-краеведческий музей г.Кировска приглашает молодёжь в «Путешествие за камнем» - экскурсию на бывшие отвалы кировского рудника...

Как пишет vk.com/tvoy_kirovsk, Хибины – невысокие горы Кольского полуострова. Эти каменные великаны издревле привлекали внимание людей, будоражили сознание, а местные аборигены называли их «неприступными» или «труднопроходимыми».

В ХХ веке у Хибин началась новая жизнь. Когда академик Ферсман открыл здесь залежи апатитонефелиновой руды, сюда устремились целые плеяды романтиков камня – геологов, раскрывших человечеству вековые тайны Умптэка.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-17966642_457251341%2Fwall-148376343_54569