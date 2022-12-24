Историко-краеведческий музей Полярного стал лучшим музеем Кольского Заполярья
Лучшим музеем Мурманской области признан Городской историко-краеведческий музей города Полярный. Награду учреждение получило в рамках конкурса муниципальных и государственных областных музеев.
Благодаря поддержке правительства Мурманской области музей-победитель получил 100 тысяч рублей, которые будут направлены на развитие учреждения.
Конкурс проводился Министерством культуры Мурманской области. Звание присуждено авторитетным жюри, подведение итогов конкурса профессионального мастерства прошло в областном краеведческом музее.
Кроме того, победителями в конкурсе профессионального мастерства стали:
• в номинации «Новичок музейной работы» – Дина Озерова, Музей истории города Кола;
• в номинации «Креативный музейщик» – Елена Попова, Историко-краеведческий музей Печенгского района;
• в номинации «Лучший куратор» – Наталья Токарева, Североморский музейно-выставочный комплекс;
• в номинации «Хранитель наследия» – Мария Омельченко, Музей истории города Мончегорска;
• в номинации «Цифровой музейщик» – Анна Чурлик, Историко-краеведческий музей Печенгского района;
• в номинации «За преданность музейному делу» – Валентина Юшкова, Музей истории города Кандалакша.
В номинации «Общественное признание», финалист которой определялся с помощью интернет-голосования, лучшим был признан Мурманский областной художественный музей, сообщает Министерство культуры Мурманской области.
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457264123%2Fwall-139605315_21235