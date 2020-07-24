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Мурманская область. Арктика (16+)24.07.20 08:15

История батарей береговой обороны в Териберке подтверждает важность и необходимость получения статуса культурного наследия

Посёлок Лодейное, к западу от Териберки. Здесь, в 40 км от города, на берегу Баренцево моря стоит Батарея береговой обороны 199-го отдельного артиллерийского дивизиона.

Совсем недавно сотрудники  Министерства культуры Мурманской области совместно со специалистами  Мурманского областного краеведческого музея начали работу по приданию батареи статуса объекта культурного наследия. В основу работы легла статья федерального закона от 25.06.2020 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

С мая по июнь сотрудники отдела обеспечения государственной охраны объектов культурного наследия собирали архивные документы, исследовали библиографии, изучали и анализировали объект с точки зрения архитектуры, искусства, науки и социальной культуры. Все полученные данные помогают в подтверждении историко-культурной ценности объекта. В июле 2020 года представители Минкульта и Краеведческого музея совершили поездку в Териберку, чтобы не только своими глазами запечатлеть всё то, что написано в документах, но и получить дополнительную информацию об объекте.

Действительно, история батарей береговой обороны в Териберке подтверждает важность и необходимость получения статуса культурного наследия.

Приморское направление крайнего севера имело большое значение как для СССР, так и для фашистской Германии. Здесь находились важные порты, в том числе незамерзающий Мурманск и богатые стратегическим сырьем районы.

Береговая оборона Северного флота состояла из Мурманского и Беломорского укрепленных районов. Мурманский район защищал побережье от полуострова Средний до Йоканги, включая вход в Кольский залив. Беломорский район прикрывал вход в акваторию Белого моря. К моменту нападения фашистской Германии на Советский Союз в составе обороны Северного флота находилось 18 батарей из 70 орудий.

Несмотря на то, что Териберка в годы Великой Отечественной войны была тыловым поселком далеко за линией фронта, гитлеровцы неоднократно бомбили рыболовецкие суда на губе Лодейной. Батарея защищала побережье Кольского полуострова, прикрывала судоходство и рыбаков, выходящих на прибрежный лов. Ей приходилось вступать в бой с немецкими кораблями и подводными лодками. Наличие крупных военно-морских сил противника заставило командование Северного флота уделить серьезное внимание артиллерийской обороне военно-морских баз. Были приняты меры по сооружению новых береговых батарей. В результате, немецко-фашистское командование не решилось атаковать с моря наши военно-морские базы.

Год постройки батареи установить не удалось. Однако в архивных справках Центрального архива Министерства обороны указан предположительное время постройки батареи - 1940-1941 г.

Батарея береговой обороны, сохранившаяся близ Териберки – непосредственный участник сражений времён Великой Отечественной войны. Работа регионального Министерства культуры и Краеведческого музея дала возможность сохранить батарею как культурное наследие, передать память дальнейшим поколениям.

Результатом совместной работы Минкульта и краеведческого музея станет отчёт об установлении историко-культурной ценности объекта, на основании которого органы охраны объектов культурного наследия примут решение о постановке батареи под государственную охрану. Предварительная дата завершения работы – сентябрь 2020 года.

 

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