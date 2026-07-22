История из первых уст: в Мурманске представят поэму о героях специальной военной операции

24 июля в Мурманском областном краеведческом музее состоится творческая встреча, посвящённая новой поэме о героях СВО. Участниками встречи станут артист Мурманского областного драматического театра Андрей Шпеко и поэт-бард из Самары Александр Поныровский. Оба участвовали в специальной военной операции и героически защищали нашу Родину.

Как сообщает vk.ru/murmanculture, в центре сюжета – реальная история мурманского артиста Андрея Шпеко, который добровольцем ушёл на фронт. Произведение представит автор – военный врач, ветеран боевых действий, поэт-бард из Самары Александр Поныровский. Он специально приедет в Мурманск, чтобы представить свою новую поэму.

Гостей творческой встречи ждут поэзия, авторские песни и истории из первых уст. После встречи все желающие смогут осмотреть музейную экспозицию, посвящённую событиям СВО.

Встреча пройдет в конференц-зале музея (1-й этаж) 24 июля в 12.00. Вход свободный.

Мероприятие организовано совместно с Мурманским региональным отделением Союза театральных деятелей России и областным драматическим театром.

Фото: https://vk.ru/murmanculture?z=photo-139605315_457289107%2F6e94d230243ff8e148