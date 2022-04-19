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Мурманская область. Арктика (16+)19.04.22 14:30

«История мальчика, который мечтал полететь к звёздам»

В Мурманской областной научной библиотеке прошла встреча с космонавтом. Александр Мисуркин – 116-й космонавт России, 531-й – мира. Он совершил 4 выхода в открытый космос. В 35 лет отправился в 35-ю экспедицию на МКС и стал самым молодым космонавтом, побывавшим на МКС.

На мероприятие пришли гости самых разных возрастов, но всех их объединил интерес и увлечение космосом. Среди участников были поклонники героя из Санкт-Петербурга, которые специально приехали в Мурманск, чтобы встретиться с Александром Мисуркиным, задать вопросы и взять автограф.

Космонавт поделился с гостями рассказом о своём пути к достижению цели: увлечении «Звездными войнами», учебе в летном училище, первом выходе в открытый космос, желании ступить на Луну, хрупкости и беззащитности нашей планеты, мнением о существовании внеземных цивилизаций, а также ответил на огромное число самых разнообразных вопросов от аудитории.

Гости встречи увидели фильмы о подготовке и буднях космонавтов, жизни на космической станции, сообщает Министерство культуры Мурманской области.

Фото: http://www.mgounb.ru/news/3315-v-biblioteke-proshla-vstrecha-s-letchikom-kosmonavtom-geroem-rossii-aleksandrom-misurkinym/

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Александр
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Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
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Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
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