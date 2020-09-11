История Мурманска вошла в летопись «160 фактов о Банке России»

Банк России выпустил к своему юбилею онлайн-проект «160 фактов о Банке России» с 1860 года до наших дней. История Мурманска также вошла в эту летопись.

«На Кольском полуострове отделение Госбанка было открыто в 1923 году в связи с активным экономическим развитием региона и ростом объема внешней торговли, проходившей через Мурманский порт. Первые шесть сотрудников проживали в доме отделения, а плата за проживание удерживалась из их зарплаты», - рассказал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Андрей Климов.

Как сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, проект рассказывает об отдельных эпизодах истории российского Центрального банка, истории зданий, в которых располагаются его отделения, о людях, чьи судьбы были связаны с Банком России в разные годы, оригинальных монетах и банкнотах. Информация на сайте сгруппирована по темам: «Люди», «Знания и технологии», «География», «Традиции», «Деньги», «Международные связи», «Интересные истории», «Тесты».

Большая часть материалов ранее публиковалась только в специализированной литературе, а часть находилась в архивах. Теперь ознакомиться с ними может любой желающий на сайте Банка России.