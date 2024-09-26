«История одного путешествия»: «Кировка» приглашает на открытие фотовыставки

26 сентября в 18.30 во Дворце культуры и народного творчества им. С.М Кирова для каждого посетителя станет доступна фотовыставка, приуроченная к Всемирному дню туризма. Автор фотовыставки Елена Коваленко, ставшая участницей этой поездки.

«Лето – время отпусков, каждый человек планирует его по–своему, - поделилась Елена, - Наша компания из 11 человек - любителей путешествий, отправилась исследовать самые северные участки России и нашего родного Кольского края - полуостровы Средний и Рыбачий. Мы давно мечтали об этом путешествии, где живописные пейзажи с отвесными скалами сливаются с бесконечной тундрой и чувствуется дыхание Арктики. Нашим внедорожникам пришлось преодолеть около 200 км по непроходимым дорогам и провезти своих пассажиров по самым красивым местам: мыс Кекурский - хребет, уходящий под воду, мыс Немецкий – самая крайняя точка полуострова, мыс Большой Скорбеевский — видовой мыс-обрыв, скальные останцы «Два брата», берег рыжих камней, гора «Муста-Тунтари» - самый северный участок фронта Второй мировой войны, где впервые забуксовал план быстрого захвата «Барбаросса». Возвращаясь домой, чувствуешь гордость за людей с сильным духом, защитивших нас в те суровые годы и, конечно же, радость, что живёшь в потрясающе красивом крае, где цветные скалы, чистые озера, полярные закаты, необозримые просторы и холодное море. На севере –жить!».

«Кировка» приглашает всех желающих полюбоваться уникальными кадрами. Вход свободный. (6+)

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457287978%2Falbum-23902826_00%2Frev