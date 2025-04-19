История подвига

Сотрудники Управления ФСБ России по Северному флоту совместно с членами Общественной организации ветеранов военной контрразведки, военнослужащими Северного флота, военно-исторического клуба «Заполярный рубеж», группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон» провели военно-историческую реконструкцию, приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 81-й годовщине освобождения Советского Заполярья от немецко-фашистских захватчиков и 82-й годовщине образования Главного управления контрразведки «СМЕРШ» Народного комиссариата обороны СССР.

День образования ГУКР «СМЕРШ» НКО СССР

19 апреля 2025 года исполнилось 82 года со дня создания самой эффективной контрразведывательной службы Великой Отечественной войны – Главного управления контрразведки «СМЕРШ» Народного комиссариата обороны СССР. Вклад военной контрразведки СССР в дело разгрома нацисткой Германии и достижения Великой победы переоценить невозможно.

За время Великой Отечественной войны военной контрразведкой в общей сложности было обезврежено более 30 тысяч шпионов, около 3,5 тысячи диверсантов, свыше 6 тысяч террористов; в тыл противника направлено более 3 тысяч агентов.

Северный флот активно участвовал в борьбе с врагом на суше, защищая северное побережье, порты и военно-морские базы, а также в десантных операциях, в том числе на территории Норвегии. Вследствие этого значительная часть личного состава находилась в постоянном соприкосновении с немецко-фашистскими силами. Эти условия боевой обстановки создавали благоприятные возможности для проникновения вражеской агентуры в наши войска.

Необходимость отпора немецким разведывательным службам потребовала реорганизации системы органов безопасности в войсках. 19 апреля 1943 года Верховный Главнокомандующий и Нарком обороны Сталин И.В. подписал постановление Совета народных комиссаров СССР, в соответствии с которым Управление Особых отделов НКВД было преобразовано в Главное управление контрразведки «СМЕРШ» Наркомата обороны СССР.

На базе особых отделов НКВД Северного флота был образован отдел контрразведки «СМЕРШ» Северного флота, просуществовавший в этой структуре до марта 1946 года. До окончания войны органом военной контрразведки на Северном флоте бессменно руководил майор госбезопасности Александр Матвеевич Кириллов.

Большое внимание флотских чекистов обращалось на борьбу со шпионажем. Послевоенный анализ этих дел показал, что почти все агенты иноразведок были завербованы в период Великой Отечественной войны, главным образом в 1942-1943 гг. Кроме заданий по сбору разведданных агентуре ставились задачи по проведению подрывной работы среди военнослужащих Северного флота. Разоблачённая агентура противника, как правило, арестовывалась раньше, чем успевала передать разведорганам собранные сведения.

Кроме этого, оперативный состав эскадры кораблей, бригад торпедных катеров и морских охотников, а также отдел контрразведки «СМЕРШ» охраны водного района Северного флота участвовали в операциях на коммуникациях противника и по охране караванов союзников. За весь период войны в Заполярье не было ни одного случая проявления трусости и недостойного поведения чекистов на поле боя.

В этом году одной из основных тем, восстановленных реконструкторами на территории музея Военно-воздушных сил Северного флота в посёлке Сафоново, стала история подвига оперуполномоченного отдела контрразведки Северного флота капитана Березкина Бориса Леонидовича, с группой из четырёх бойцов защищавшего высоту, имеющую большое стратегическое значение, и не покинувшего боя, даже когда остался один и получил четыре ранения.

Истекая кровью, не покинул боя

29 июня 1941 г. немецкие и финские войска, реализуя план «Зильберфукс» («Серебряная лиса»), начали наступление, нанося главный удар на мурманском участке Северного фронта и второстепенные – на кандалакшском и лоухском направлениях. На Мурманск были направлены лучшие по подготовленности в фашистской Германии войска. Часть советских войск отходила вдоль берега Баренцева моря на Мурманск, другая – на север, где заняла оборону по хребту Муста-Тунтури.

Военные чекисты Северного флота всегда находились среди оборонявшихся или наступавших частей для решения задач, возложенных на них военно-политическим руководством страны. Будучи на передовой, в самом горниле жестоких сражений, «особисты» выполняли не только специальные задания. Когда этого требовала обстановка, они, находясь в рядах действующей армии, упорно сражались с противником на поле боя, проявляя личное мужество и внося большой вклад в общее дело.

Не случайно уже в августе 1941 года помощник уполномоченного 5 отделения 3 (контрразведывательного) отдела Северного флота младший политрук старший лейтенант Березкин Борис Леонидович Указом Президиума Верховного Совета СССР был заслуженно поощрён высокой наградой – орденом Красного знамени, редко вручавшийся в первые дни войны.

Из наградного листа: «В течение непрерывного 6-тидневного горячего боя в районе Западная Лица т. Березкин отлично справился со своей работой оперуполномоченного батальона особого назначения. Непосредственно принимал участие в бою, проявив при этом подлинный героизм, защищая Социалистическую Родину. С группой бойцов в 4 человека в течение 3-х часов защищал высоту, имеющую большое стратегическое значение. Несмотря на полученные 4 ранения и на то, что остался один, истекая кровью, не покинул боя, отбивая оружейным огнём и гранатами яростные атаки противника. И только когда высота была в полной безопасности и враг отступил, т. Березкин дал согласие на эвакуацию в тыл».

Ранения Бориса Березкина оказались тяжёлыми. Квалифицированную помощь своевременно оказал ему врач отряда старший военфельдшер Константин Лобишев, недавний выпускник военно-медицинской академии. Любопытно, что он использовал при этом собранные на поле боя трофейные немецкие медикаменты. Однако все равно остро стоял вопрос об ампутации чекисту обеих ног.

Сначала Борис Березкин попал в госпиталь Карельского фронта, но там кроме стираных бинтов был разве что йод. Спасая героя, начальник 3 (контрразведывательного) отдела Северного флота полковой комиссар К.С. Галиченко добился отправки Бориса Березкина попутным транспортным самолётом в госпиталь «Сокол» в Москве.

Там чекист находился на излечении до 19 февраля 1942 года. После этого вернулся на службу в 5 отделение Особого отдела НКВД Северного флота, где был повышен до должности оперуполномоченного. В конце года стал старшим оперуполномоченным, а в апреле 1945 года – начальником 1 отделения Отдела контрразведки «СМЕРШ» Северного флота.

Во время войны Б.Л. Березкину довелось участвовать и в других тяжёлых боях, ещё раз был серьёзно ранен.

Военную службу Борис Березкин начал в мае 1939 года, будучи призванным по спецнабору с 4 курса ветеринарного института. Стал сначала красноармейцем, а затем, как имевший незаконченное высшее образование, – заместителем политрука 51 отдельной пулемётной роты 23 укрепрайона на полуостровах Рыбачий и Средний. Оттуда в мае 1940 года по партийному набору попал в особый отдел Северного флота.

Выстоять в жестоком бою в июле 1941-го Борису Березкину помогли навыки и умения, приобретённые во время службы в 23 укрепрайоне.

Борис Березкин был награждён орденами Красного знамени и Красной звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией».

Противостояние на линии боевого соприкосновения с противником требовало мужества, решимости, постоянной готовности к самопожертвованию. Выполнение одной из основных задач военного контрразведчика, выявление шпионов и предателей, обязывало оперативных сотрудников изучать психологию врага; учиться обращать внимание на любые мелочи, помогающие распознать иностранного агента, замаскировавшегося под наших бойцов; мгновенно принимать нестандартные решения в экстремальных ситуациях.

Именно таким моментам посвящён ещё один элемент реконструкции.

В августе 44-го

Лето 1944 года. До Великой Победы остаётся ещё около года. Белоруссия уже освобождена, однако с её территории регулярно выходит в эфир группа лазутчиков, передавая врагам очень важную информацию о Советских войсках. На поиски шпионов, в район регулярных выходов в эфир запеленгованной рации, был послан отряд разведчиков во главе с офицером «СМЕРШ».

«Момент истины», т.е. разоблачение шпионов и получение полной информации о действовавшей группе врага, достигнуты грамотными и хитрыми действиями военных контрразведчиков. Рискуя жизнями, «прокачивая» данные встреченных подозреваемых диверсантов по тысячам розыскных ориентировок, «обостряя» ситуацию, им удаётся остановить передачу фашистам данных о планах военного командования и ситуации в тылу.

Всё для Победы

Всего за годы войны были обезврежены более 30 тысяч шпионов, 3,5 тысячи диверсантов и 6 тысяч террористов.

Ни один стратегический план советского командования в годы войны не стал достоянием немцев. Армия и флот были надёжно ограждены от подрывной деятельности спецслужб нацистской Германии и её союзников.

У «СМЕРШа» была своя «Курская дуга». Благодаря его эффективной работе вермахт накануне Курской битвы оказался «слеп и глух», а командующий Центральным фронтом генерал армии К.К. Рокосовский был вооружён полной информацией о противнике.

Совместно с Генеральным штабом Красной Армии органами «СМЕРШ» была создана действенная система дезинформирования противника. По сути дела, это была «Большая игра».

Её гибким и эффективным инструментом стали радиоигры. Их подготовку и ведение курировал 3-й отдел ГУКР «СМЕРШ» под руководством В.Я. Барышникова. Начальник ГУКР «СМЕРШ» В.С. Абакумов лично добился возможности освобождать от уголовной ответственности, явившихся с повинной агентов спецслужб противника, которые привлекались к участию в радиоиграх.

Масштабы организованной «СМЕРШем» «войны в эфире» не имеют аналогов в мире. В ходе радиоигр военные контрразведчики срывали агентурные акции абвера по ведению разведки в прифронтовой полосе и промышленных районах Урала и Сибири. Перехватывали информацию о попытках немецкой разведки создать в тыловых районах СССР очаги сопротивления из уголовников и националистов. Арестовывали заброшенных в тыл немецких парашютистов, от лица которых долгие месяцы передавали в Германию радиограммы об успехах несуществующих боевых групп. Раз за разом заставляли «хозяев» перебрасывать через линию фронта радиоаппаратуру, оружие и боеприпасы, пополнять якобы редеющий состав «повстанцев» свежими силами – выпускниками разведшкол и офицерами абвера.

Всего за годы Великой Отечественной войны органами «СМЕРШ» проведено 183 радиоигры с противником, в ходе которых на нашу сторону выведено и арестовано более 400 сотрудников и агентов немецкой разведки, захвачено большое количество шпионского снаряжения, оружия, диверсионных средств.

В конце 1943 года наступил новый этап в зафронтовой работе. Она стала ещё более наступательной, плановой, с координацией Центра. Только с октября 1943-го по май 1944 года в тыл противника были переброшены 345 зафронтовых агентов. 102 из них, вернувшихся после выполнения задания, представили сведения на 620 официальных сотрудников разведорганов и на 1103 их агента.

При этом за весь период войны ни одного агента в штабах и иных органах военного управления вражеским спецслужбам прибрести не удалось. Был один агент в органах центрального военного управления, но и он оказался подставой военной контрразведки.

Фото предоставлено УФСБ России по Северному флоту.