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Мурманская область. Арктика (16+)12.03.25 14:45

Историю освоения и перспективы развития Северного морского пути обсудят на МАФ-2025

10 марта 2025 года был опубликован Указ Президента Российской Федерации «О праздновании 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути». Мероприятия, посвящённые истории, современному состоянию и перспективам транспортного коридора запланированы в рамках программы Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» (МАФ). Форум состоится в Мурманске 26–27 марта под девизом «На Севере – жить!». Организатор – Фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России.

«Северный морской путь – не только главная транспортная артерия Арктики, но и уникальный логистический маршрут между Европой и Азией. В 2025 году отмечается 500-летие начала освоения Россией СМП. В соответствии с Указом президента будет разработан план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования этого события, которое имеет принципиальное значение для закрепления за Россией статуса ведущей арктической державы. Роль маршрута в социально-экономическом развитии Заполярья, его история и перспективы, а также укрепление международного сотрудничества в рамках СМП станут темами обсуждения на форуме в Мурманске. В свою очередь, культурная программа МАФ позволит участникам познакомиться с историей открытия логистического коридора и особенностями русского Севера», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета МАФ-2025 Антон Кобяков.

В деловой программе форума Северному морскому пути будет посвящён отдельный блок. Запланированы сессии об истории маршрута и ретроспективе российских научных достижений и открытий, способствовавших его развитию. Также состоится обсуждение модели развития СМП на долгосрочную перспективу с учетом партнерских связей России со странами Юго-Восточной Азии, Персидского залива и других регионов. Помимо этого, пройдёт стратегическая сессия, на которой эксперты обсудят векторы развития Арктики, в том числе с учетом влияния Северного морского пути на регион.

В ходе культурной программы в Мурманске построят 25-метровый тоннель, где разместят ледяные гравюры, посвящённые 500-летию освоения СМП. Кроме того, пройдут показы фильмов «Великий Северный путь», «Русский путь» и других картин, посвящённых освоению Заполярья.

Подробнее о мероприятии – на сайте forumarctica.ru.

 

 

Фото: https://forumarctica.ru/news/istoriyu-osvoeniya-i-perspektivy-razvitiya-severnogo-morskogo-puti-obsudyat-na-maf-2025/

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