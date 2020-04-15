Истребитель МиГ-31 Северного флота отработал перехват условного нарушителя в стратосфере

Экипаж истребителя МиГ-31бм отдельного смешанного авиаполка Северного флота отработал учебно-боевые задачи на максимальной высоте. В ходе лётного тактического учения лётчики поднялись над Баренцевым морем на высоту свыше 15 тысяч метров, где выполнили перехват и условное уничтожение воздушной цели.

В ходе лётного тактического учения авиаполка, которое продолжалось несколько дней, экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 отработали вылеты на перехват воздушных целей и сопровождение бомбардировщиков Су-24 во время выполнения ими учебно-боевых задач над Кольским полуостровом и Баренцевым морем.

Как сообщает пресс-служба СФ, всего в учениях было задействовано 10 самолётов Су-24 и 5 МиГ-31. Взлёты выполнялись с аэродрома базирования отдельного смешанного авиаполка Северного флота в Мурманской области.