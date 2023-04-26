Истребитель МиГ-31, выполнявший учебный полёт, потерпел аварию в Мурманской области

Жизни пилотов упавшего в Мурманской области МиГ-31 ничего не угрожает, сообщили в среду в Минобороны РФ.

«26 апреля при выполнении планового учебного полёта в Мурманской области потерпел аварию истребитель Миг-31. Самолёт упал в безлюдном месте, - приводит ТАСС слова МО РФ. - Оба лётчика катапультировались. Пилоты оперативно эвакуированы вертолётом поисково-спасательной службы их жизни и здоровью ничего не угрожает».

Как сообщает пресс-служба СФ, МиГ-31 - двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Первый советский боевой самолёт четвёртого поколения. Самолёт вооружен шестиствольной пушкой калибра 23 мм, различные модификации МиГ-31 могут оснащаться ракетами «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» разных типов, гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, авиабомбами.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news.htm