Истребители иностранных государств присматривали за полётом российского ракетоносца Ту-95мс над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей
Стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.
Продолжительность полёта составила более 7 часов.
Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-33 Военно-морского флота.
Как сообщает пресс-служба СФ, на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств.
Экипажи дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Чёрного морей. Все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Фото и видео: https://vk.com/mil