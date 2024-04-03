Истребители иностранных государств сопровождали стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации ВКС России во время планового полёта
Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей.
Продолжительность полёта составила более 5 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-35с Воздушно-космических сил. На отдельных этапах маршрута стратегических ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств.
«Полёт выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», – заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. «Лётчики дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей», – подчеркнул он.
Фото: https://vk.com/mil