Истребительной авиацией и ПВО России сбиты истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25 и вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины

На Донецком направлении общие потери противника за сутки составили до 260 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: два орудия «Мста-Б», орудие Д-20, две гаубицы Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица М119 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 19 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск, используя результаты ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем, отразили 11 атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных, 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка, Новоегоровка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики. Оперативно-тактической авиацией нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населённого пункта Невское Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Акация», а также самоходная гаубица «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации и огнём артиллерии отражено шесть атак подразделений ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 40-го полка нацгвардии в районах населённых пунктов Торское, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 235 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три пикапа.

На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражена атака противника в районе населённого пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Курдюмовка, Яковлевка и Васюковка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника за сутки составили до 260 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: два орудия «Мста-Б», орудие Д-20, две гаубицы Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица М119 производства США.

На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Новомихайловка и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражено две атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, орудие «Мста-Б», а также гаубица М119 производства США.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 40 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также орудие Д-20.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 154 районах. Кроме того, в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ.

Истребительной авиацией в районе населённого пункта Троицкое Донецкой Народной Республики сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты: в районе города Днепропетровск штурмовик Су-25 и в районе населённого пункта Загрызово Харьковской области вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

В течение суток перехвачены: управляемая авиационная бомба «JDAM», две переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200, а также десять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожен 61 беспилотный летательный аппарат в районах населённых пунктов Ольшана Харьковской области, Егоровка, Соледар, Любовка Донецкой Народной Республики, Кременная, Житловка Луганской Народной Республики, Романовское, Молчанск Запорожской области, Казачьи Лагери и Саги Херсонской области».

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