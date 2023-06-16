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Мурманская область. Арктика (16+)16.06.23 09:00

Истребительной авиацией ВКС и ПВО России сбито два самолёта Су-27 воздушных сил Украины

В районах населённых пунктов Артемово, Звановка, Выемка и Авдеевка Донецкой Народной Республики ударами ракетных войск и авиации нанесено поражение подразделениям 24-й, 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожены до 340 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 15 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «ночью Воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута.

В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.

В районе Времевского выступа решительными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнеметных систем группировки войск «Восток» за сутки отражены две атаки противника в районах населённых пунктов Новополь Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. Уничтожены до 25 украинских военнослужащих и три танка.

В районах населённых пунктов Новодаровка Запорожской области, Нескучное и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й бригады территориальной обороны, 31-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ.

На Запорожском направлении ударом ракетных войск нанесено поражение подразделениям 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Любицкое Запорожской области. В районе населённого пункта Омельник Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районе населённого пункта Загорное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 155 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Cezar» производства Франции, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск в течение суток отражено пять атак противника в районах населённых пунктов Раздоловка, Первомайское, Красногоровка и Марьинка Донецкой Народной Республики. В районах населённых пунктов Артемово, Звановка, Выемка и Авдеевка Донецкой Народной Республики ударами ракетных войск и авиации нанесено поражение подразделениям 24-й, 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожены до 340 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30.

В районах населённых пунктов Новомихайловка, Новгородское и Славное Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 47-й артиллерийской бригад ВСУ.

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Масютовка, Молчаново, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

В районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы.

Потери противника на данном направлении за сутки составили до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

В районах населённых пунктов Терны Донецкой Народной Республики и Кузьмино Луганской Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки уничтожены более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены более 35 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 105-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 132-х районах. В районе населённого пункта Камышеваха Донецкой Народной Республики поражён командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит украинский истребитель Су-27. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган». Кроме того, уничтожено 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Шипиловка Луганской Народной Республики, Еленовка, Спорное, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики, Ремовка, Новое Запорожской области и Пролетарка Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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