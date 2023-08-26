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Мурманская область. Арктика (16+)26.08.23 09:00

Истребительной авиацией ВКС и средствами ПВО России сбито два самолёта Су-25 воздушных сил Украины

Потери противника на Донецком направлении составили до 260 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и две гаубицы Д-20.

Министерство обороны Российской Федерации 25 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «ночью Военно-морским флотом России нанесён удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах украинских вооруженных сил. Цель удара достигнута. Объект поражён.

На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск совместно с действиями штурмовой и армейской авиации успешно отражены три атаки ВСУ в районах населённых пунктов Зализнянское, Клещеевка и Старомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника на Донецком направлении составили до 260 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и две гаубицы Д-20.

На Купянском направлении подразделения группировки войск «Западная» при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки 47-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Сергеевка Луганской Народной Республики. За сутки на Купянском направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, два пикапа и гаубица Д-20.

На Запорожском направлении активными действиями российских подразделений при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражено пять атак противника. Потери ВСУ на Запорожском направлении составили более 110 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты «Bradley» и два бронетранспортера «Stryker» производства США, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, а также два орудия «FH-70» производства Великобритании. Кроме того, в районе населённого пункта Работино Запорожской области уничтожен полевой склад боеприпасов.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией отразили атаку противника в районе населённого пункта Сладкое Донецкой Народной Республики. Также, нанесено поражение подразделениям 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе населённого пункта Приютное Запорожской области пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп 31-й бригады морской пехоты ВСУ. В результате боев на Южно-Донецком направлении уничтожены до 125 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы «Мста-Б» и одна Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ - 36.

На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражена атака военнослужащих 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Кузьмино Луганской Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение подразделениям 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское и Григоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника на Краснолиманском направлении составили до 80 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 50 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника в 147-ми районах.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Семеновка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Золотая Балка Херсонской области сбит украинский штурмовик Су-25.

За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и противорадиолокационная ракета «HARM» производства США, а также одна переделанная в ударный вариант зенитная управляемая ракета С-200. Кроме того, в течение суток сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы семьдесят три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе: в районах населённых пунктов Ольшана Харьковской области, Шишково Луганской Народной Республики, Берестовое, Гольмовский Донецкой Народной Республики, Васильевка, Сладкая Балка, Инженерное и Жовтневое Запорожской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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