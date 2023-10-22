Истребительной авиацией ВКС России и ПВО сбиты два самолёта СУ-24, два Миг-29 и вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины

На Донецком направлении потери противника за сутки составили до 260 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, а также боевая машина РСЗО «Град».

Министерство обороны Российской Федерации 21 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражено пять атак 43-й, 115-й механизированных, а также 68-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Сергеевка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 50 военнослужащих и три пикапа.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражено десять атак штурмовых групп 24-й, 51-й, 53-й, 110-й механизированных бригад и 1-й бригады специального назначения ВСУ, а также нанесено поражение живой силе и технике 21-й и 67-й механизированных бригад в районе населённого пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе населённого пункта Первомайское Донецкой Народной Республики уничтожен полевой склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ. Общие потери противника составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Васюковка, Андреевка, Раздоловка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки составили до 260 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, а также боевая машина РСЗО «Град».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Водяное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 140 военнослужащих, а также три автомобиля.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии за сутки отражено три атаки противника и нанесено огневое поражение подразделению 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области. Уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два танка и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица FH-70 производства Великобритании, орудие Д-20, а также гаубица М119 производства США.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118-ти районах. Кроме того, в районе города Кривой Рог Днепропетровской области на аэродроме «Долгинцево» уничтожены склады боеприпасов и топлива воздушных сил Украины.

Истребительной авиацией ВКС России в районе города Одесса сбит украинский самолёт Су-24. Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: самолёт Су-24, два самолёта Миг-29 и вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Перехвачено четыре противорадиолокационные ракеты «HARM», две противокорабельные крылатые ракеты «Нептун» и реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено двадцать три беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное Донецкой Народной Республики, Верхнекаменка, Золотаревка Луганской Народной Республики, а также Ульяновка Запорожской области».

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