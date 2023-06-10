Истребительной авиацией ВКС России и средствами ПВО сбиты самолёты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины

Общие потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки составили до 680 украинских военнослужащих, 35 танков, 11 боевых машин пехоты, 19 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, а также самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции.

Министерство обороны Российской Федерации 9 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «ночью Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены. В результате ударов нарушено снабжение группировок украинских войск в районах ведения боевых действий.

В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. В районе Времевского выступа подразделениями группировки войск «Восток» отражено четыре атаки противника, проводимых силами до двух батальонных тактических групп, усиленных танками, в районах населённых пунктов Левадное Запорожской области, Новоселка, Сторожевое и Нескучное Донецкой Народной Республики. На Запорожском направлении решительными и грамотными действиями подразделений российских войск, ударами авиации и огнём артиллерии в течение суток отражено две атаки украинских войск в районах населённых пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. Кроме того, южнее города Орехов Запорожской области тяжёлыми огнемётными системами нанесено поражение двум скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной бригады ВСУ. Ударами оперативно-тактической авиации группировки войск «Восток» поражены резервы противника в районах населённых пунктов Гуляй Поле, Омельник и Преображенка Запорожской области. Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 680 украинских военнослужащих, 35 танков, 11 боевых машин пехоты, 19 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, а также самоходная артиллерийская установка «Cezar» производства Франции.

На Донецком направлении наиболее активно боевые действия велись в районах населённых пунктов Марьинка и Авдеевка Донецкой Народной Республики. «Южной» группировкой войск успешно отражены шесть атак подразделений 110-й механизированной, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлениях населённых пунктов Химик, Красногоровка, Первомайское и северной окраины Марьинки Донецкой Народной Республики. Вклинений в нашу оборону не допущено. В ходе боев за сутки уничтожены до 410 украинских военнослужащих, четыре танка, восемь боевых машин пехоты, семь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица «Мста-Б». Кроме того, в районе населённого пункта Красногоровка уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Новомлынск, Молчаново, Берестовое Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики. В районах населённых пунктов Ольшана Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожены свыше 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Ураган», а также две гаубицы Д-30.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Невское Луганской Народной Республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики.

В районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За прошедшие сутки на данном направлении уничтожены более 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубица Д-20.

В районе населённого пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 70 украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, семь автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126-ти районах.

В районе города Дзержинск Донецкой Народной Республики поражено два командно-наблюдательных пункта подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ.

В районе населённого пункта Гуляй Поле Запорожской области уничтожен узел связи 102-й бригады территориальной обороны.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Новое Запорожье Запорожской области в воздушном бою сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Бабино Херсонской области сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины.

В течение суток перехвачено две крылатых ракеты «Storm Shadow» и 14 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Огурцово, Ольшана Харьковской области, Житловка Луганской Народной Республики, Володино, Красногоровка Донецкой Народной Республики, Сладкая Балка Запорожской области, Братолюбовка, Песчаное и Васильевка Херсонской области».

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