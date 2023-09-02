Истребительной авиацией ВКС России и средствами ПВО в течение недели сбито четыре боевых самолёта воздушных сил Украины и один вертолёт

На Донецком направлении многочисленные попытки подразделений украинской группировки войск «Соледар» прорвать российскую оборону в районах населённых пунктов Клещеевка и Малоильиновка Донецкой Народной Республики завершились провалом. В течение недели российскими войсками отражено 36 атак, в ходе которых противник потерял до 2385 украинских военнослужащих, 30 танков и других бронированных машин, 75 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 1 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «в период с 25 августа по 1 сентября Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления, центрам радио и радиотехнической разведки противника, его объектам портовой инфраструктуры, местам хранения боеприпасов и западных образцов вооружения, а также аэродромам.

В результате ударов нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ, уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров, применяемых киевским режимом для террористических актов, комплексы ПВО, реактивные системы залпового огня, бронетехника, а также авиационные средства поражения западного производства.

В течение недели наиболее сложная и напряженная обстановка складывалась на Донецком и Запорожском направлениях.

На Запорожском направлении вооруженные силы Украины предприняли 44 безуспешные попытки проведения атак на позиции российских подразделений.

Для наращивания усилий по прорыву обороны наших войск на данное направление перебрасывается одно из последних соединений стратегического резерва– 71-я егерская бригада ВСУ.

В результате самоотверженных и грамотных действий военнослужащих Запорожской группировки войск все атаки противника отражены. За неделю уничтожены более 960 украинских военных, 24 боевые бронированные машины различной модификации, 28 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии. Высокие потери живой силы ВСУ в ходе так называемого «контрнаступления» обусловлены эффективным поражением российскими войсками украинской бронетехники на дальних подступах.

Командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в «мясные» штурмы личный состав без прикрытия для пешего преодоления минно-взрывных заграждений наших войск.

На Южно-Донецком направлении наиболее ожесточенные бои велись южнее населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. В результате грамотного управления, слаженных действий подразделений российских группировок войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией все наступательные планы противника сорваны.

Комплексным огневым поражением, мужественными действиями подразделений группировки войск «Восток» все атаки отражены. Общие потери противника за неделю составили до 1025 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, а также 26 орудий полевой артиллерии.

На Донецком направлении многочисленные попытки подразделений украинской группировки войск «Соледар» прорвать российскую оборону в районах населённых пунктов Клещеевка и Малоильиновка Донецкой Народной Республики завершились провалом. В течение недели российскими войсками отражено 36 атак, в ходе которых противник потерял до 2385 украинских военнослужащих, 30 танков и других бронированных машин, 75 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии.

На Купянском направлении улучшено тактическое положение подразделений «Западной» группировки войск за счёт овладения опорными пунктами противника и ключевыми высотами. Умелым применением средств поражения подразделениям ВСУ нанесён значительный урон. Потери противника за неделю составили до 470 украинских военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 21 автомобиль, а также 18 орудий полевой артиллерии.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» в течение недели успешно отразили 14 вражеских атак. Потери противника в течение недели составили до 540 украинских военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на огневом поражении живой силы противника, ведении контрбатарейной борьбы, поиске и уничтожении диверсионно-разведывательных групп, воспрещении высадки противника на острова.

По показаниям взятых в плен военнослужащих 123-й бригады территориальной обороны, большая часть личного состава подразделений ВСУ отказывается от выполнения задач по форсированию Днепра, опасаясь неминуемой гибели от российского огня. На данном направлении за неделю противник потерял до 230 украинских военнослужащих, 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии.

Черноморским флотом установлен постоянный контроль обстановки всеми видами разведки в акватории Чёрного моря. Это позволило 29-30 августа силами морской авиации Черноморского флота сорвать попытку высадки отряда сил специальных операций ВСУ на побережье Крыма для совершения террористических акций. Самолётами морской авиации уничтожено четыре военных катера и до 50 украинских военнослужащих.

Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито четыре боевых самолета воздушных сил Украины и один вертолет противника.

Средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю перехвачено 35 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», шесть управляемых авиабомб «JDAM», пять противорадиолокационных ракет «HARM» производства США, а также противокорабельная ракета «Нептун» и переделанная в ударный вариант зенитная управляемая ракета С-200. Кроме того, уничтожен 281 украинский беспилотный летательный аппарат, в том числе один реактивный аппарат Ту-141 «Стриж», а также 29 украинских БПЛА самолётного типа в западных областях Российской Федерации».

Фото и видео: https://vk.com/mil