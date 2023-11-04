Истребительной авиацией ВКС России и средствами ПВО за неделю уничтожено 10 самолётов воздушных сил Украины и один вертолёт

За неделю на Донецком направлении потери противника составили более 1340 военнослужащих, семь танков, 22 боевые бронированные машины, 22 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии и четыре боевые машины РСЗО. Также, уничтожено два склада с боеприпасами и военной техникой.

Министерство обороны Российской Федерации 3 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «с 28 октября по 3 ноября 2023 г. Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено пятнадцать групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по складам ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения вооружения и военной техники, а также пунктам временной дислокации украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников.

В результате ударов уничтожены ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, группы иностранных инструкторов и наемников.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск профессиональными действиями заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 24 контратаки противника. Ударами авиации и огнём артиллерии поражалась живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 14-й и 115-й механизированных, а также 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка, Тимковка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики. Потери противника за неделю на данном направлении составили свыше 755 военнослужащих, семь танков, восемь боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, а также две боевые машины РСЗО. Кроме того, уничтожены два полевых склада боеприпасов подразделений ВСУ.

На Краснолиманском направлении умелыми действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражено 20 атак штурмовых отрядов 24-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Водяное, Ленинское и Ямполовка Донецкой Народной Республики. Потери противника за указанный период составили более 920 военнослужащих, три танка, 14 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и пять орудий.

На Донецком направлении российские подразделения «Южной» группировки войск отразили шесть атак и нанесли поражение подразделениям 28-й, 67-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка, Клещеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 1340 военнослужащих, семь танков, 22 боевые бронированные машины, 22 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии и четыре боевые машины РСЗО. Также, уничтожено два склада с боеприпасами и военной техникой.

На Южно-Донецком направлении российские подразделения отразили четыре атаки штурмовых отрядов 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Водяное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. За указанный период потери противника составили свыше 1110 военнослужащих, семь танков, 11 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО.

На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили восемь атак 33-й механизированной и 71-й егерской бригады ВСУ в районах населённых пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. Потери противника на данном направлении за неделю составили более 760 военнослужащих, четыре танка, 26 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО.

На Херсонском направлении в результате огневых налётов артиллерии, упреждающих действий российских войск, сорваны попытки противника высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра. Кроме того, нанесено поражение подразделениям 35-й, 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Тягинка и Ивановка Херсонской области. В результате боевых действий потери противника составили до 550 военнослужащих убитыми и ранеными, 11 орудий полевой артиллерии, 40 автомобилей и 35 различных плавательных средств.

Истребительной авиацией ВКС России и средствами ПВО за неделю уничтожено 10 самолетов воздушных сил Украины и один вертолет, в том числе: пять Миг-29, три Су-27, один штурмовик Су-25, один учебно-боевой самолет L-39, а также вертолет Ми-8.

Кроме того, перехвачены четыре оперативно-тактические ракеты «ATACMS», три управляемые авиационные бомбы «JDAM», три противорадиолокационные ракеты «HARM», 51 реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» и 274 беспилотных летательных аппарата.

В течение недели добровольно сдались в плен российским войскам 28 украинских военнослужащих. Только за 1 ноября текущего года одному из подразделений группировки войск «Восток» добровольно сдались пятнадцать украинских военнослужащих, отказавшихся выполнять приказы своего командования и гибнуть в ходе очередного «мясного штурма».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 525 самолётов, 254 вертолёта, 8586 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13135 танков и других боевых бронированных машин, 1177 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6967 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 14923 единицы специальной военной автомобильной техники.

Фото и видео: https://vk.com/mil