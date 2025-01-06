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Мурманская область. Арктика (16+)06.01.25 09:00

Истребительной авиацией ВКС России сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины

Подразделения группировки войск «Запад» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 450 военнослужащих, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина «Козак», десять пикапов, пять 122-мм гаубиц Д-30, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании, а также произведенные в США: боевая машина пехоты «Bradley», бронетранспортёр М113, 105-мм орудия М101 и два M119.

Министерство обороны Российской Федерации 5 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Волчанск, Ольховатка, Зарубинка и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Двуречная, Западное, Подолы, Колесниковка, Лозовая, Загрызово Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 450 военнослужащих, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина «Козак», десять пикапов, пять 122-мм гаубиц Д-30, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании, а также произведенные в США: боевая машина пехоты «Bradley», бронетранспортёр М113, 105-мм орудия М101 и два M119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Хортица».

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям мотопехотной, двух механизированных, аэромобильной и пехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Янтарное, Кирово, Дальнее, Орехово-Василевка, Северск, Григоровка, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих и пикап.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной бригад, штурмового батальона ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Щербиновка, Песчаное, Новоалександровка, Новооленовка, Славянка, Нововасилевка, Дзержинск, Лысовка, Даченское, Зеленое, Украинка, Шевченко и Воздвиженка Донецкой Народной Республики. Отразили 17 контратак формирований ВСУ. Противник потерял более 410 военнослужащих, два танка «Leopard» производства ФРГ, боевую машину пехоты, три бронетранспортёра, в том числе М113 производства США, три пикапа, 152-мм гаубицу «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Нескучное, Новый Комар, Зеленое Поле и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки противника. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, боевая бронированная машина «MaxxPro» производства США, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух пехотных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Понятовка, Никольское и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, восемь автомобилей, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 152-мм орудие Д-20.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах.

Истребительной авиацией ВКС России сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны сбито три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 174 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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