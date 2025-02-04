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Мурманская область. Арктика (16+)04.02.25 09:00

Истребительной авиацией ВКС России сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 520 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр «Viking» шведского производства, три автомобиля и два артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 3 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Уды и Охримовка Харьковской области. Противник потерял до 35 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, трёх механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, семь пикапов и пять орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав».

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Дроновка, Верхнекаменское, Орехово-Василевка, Предтечино, Часов Яр, Дачное и Улаклы Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля. Уничтожено два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Дзержинск, Лысовка, Котлино, Димитров, Успеновка, Ясеновое и Андреевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 520 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр «Viking» шведского производства, три автомобиля и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Раздольное, Бурлацкое, Новоселка, Веселое, Новополь и Днепроэнергия Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и трёх бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Малые Щербаки Запорожской области, Днепровское и Отрадокаменка Херсонской области. Противник потерял до 70 военнослужащих, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах.

Истребительной авиацией ВКС России сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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