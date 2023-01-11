Истребительной авиацией ВКС России сбито три самолёта Су-25 воздушных сил Украины

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российскими войсками нанесено поражение подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ. Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Министерство обороны Российской Федерации 10 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по скоплениям живой силы 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Тимковка и Ивановка Харьковской области. Уничтожены до 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля.

На Краснолиманском направлении огнём артиллерии нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Серебрянка Донецкой Народной Республики и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортёр и три пикапа.

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российскими войсками нанесено поражение подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ. Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населённых пунктов Пречистовка и Золотая Нива Донецкой Народной Республики уничтожены более 20 украинских военнослужащих и три пикапа.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено два склада ракетно-артиллерийского вооружения 53-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики и города Орехов Запорожской области, а также 62 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 105 районах.

В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожено на огневых позициях:

две артиллерийские системы М777 производства США в районах населённых пунктов Северск и Авдеевка Донецкой Народной Республики;

четыре самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства в районах населённых пунктов Авдеевка, Северск и Звановка Донецкой Народной Республики;

три буксируемые гаубицы Д-20 в районах населённых пунктов Невское, Новолюбовка Луганской Народной Республики и Шалыгино Сумской области;

две установки реактивных систем залпового огня «Град» в населённых пунктах Артемовск и Константиновка Донецкой Народной Республики, а также боевая машина РСЗО «Ураган» в городе Северск.

Кроме того, в районах населённых пунктов Артемовск и Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожено две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.

Истребительной авиацией ВКС России сбито три самолёта Су-25 воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка Донецкой Народной Республики.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Площанка, Оборотновка, Подкуйчанск, Червонопоповка, Голиково, Житловка и Кременная Луганской Народной Республики, Валерьяновка, Волноваха и Евгеновка Донецкой Народной Республики».

Фото и видео: https://vk.com/mil