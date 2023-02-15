В России хищений денег с банковских счетов стало меньше, но сумма денег, похищенных кибермошенниками, стала большеВ Мурманской области положительная динамика браков
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)15.02.23 09:00

Истребительной авиацией ВКС России сбиты самолёт Миг-29 и вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины

На Красно-Лиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Терны, Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Уничтожены до 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-30, а также одна установка РСЗО «Град».

Министерство обороны Российской Федерации 14 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и военной технике противника в районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, а также Двуречная, Табаевка, Песчаное и Берестовое Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожены до 70 украинских военнослужащих, пять пикапов, три автомобиля и самоходная гаубица «Гвоздика».

На Красно-Лиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Терны, Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Уничтожены до 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-30, а также одна установка РСЗО «Град».

На Донецком направлении в ходе наступательных действий «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, четыре гаубицы «Мста-Б», установка РСЗО «Град». Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» наносилось комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Левадное и Орехов Запорожской области. Потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и две гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Также в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена гаубица «Мста-Б». Кроме того, в районах населённых пунктов Антоновка Херсонской области и Веселое Днепропетровской области уничтожено два склада боеприпасов ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108-ми районах. В районе населённого пункта Моначиновка Харьковской области уничтожен пункт управления подразделением РЭБ вооруженных сил Украины.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Черевковка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Миг-29 и в районе населённого пункта Славянка Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Нововодяное, Коломыйчиха, Житловка Луганской Народной Республики, Александровка, Кирилловка Донецкой Народной Республики и Пологи Запорожской области».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Арктической зоне очень короткая «скамейка запасных» квалифицированных специалистов - Андрей Кирпичников
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Валерия
09.02.23 17:00
Пытаюсь связаться с группой Караван 51 по тел 921-665-12-50. Никто не берет трубку. Каким образом я могу оказать помощь участникам СВО? *** Попробуйте связаться через региональное отделение обществе
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире15:00«Ферапонтово. Фрески Дионисия». Документальный фильм (12+)16:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)16:30«Человек на своем месте». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Российские работодатели стали на 95% чаще обещать премии будущим сотрудникам, в Мурманской области рост на 64%-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены опускаются, курс доллара США умеренно поднимается к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Три цели достигнуты: Минэнерго и ЖКХ проверили работу индивидуальных электрокотельных в Килпъявре-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Абитуриентам за службу в армии по призыву будут начисляться дополнительные баллы при поступлении в вуз или колледж
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика