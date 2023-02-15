Истребительной авиацией ВКС России сбиты самолёт Миг-29 и вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины

На Красно-Лиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Терны, Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Уничтожены до 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-30, а также одна установка РСЗО «Град».

Министерство обороны Российской Федерации 14 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и военной технике противника в районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, а также Двуречная, Табаевка, Песчаное и Берестовое Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожены до 70 украинских военнослужащих, пять пикапов, три автомобиля и самоходная гаубица «Гвоздика».

На Красно-Лиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Терны, Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Уничтожены до 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-30, а также одна установка РСЗО «Град».

На Донецком направлении в ходе наступательных действий «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, четыре гаубицы «Мста-Б», установка РСЗО «Град». Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» наносилось комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Левадное и Орехов Запорожской области. Потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и две гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Также в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена гаубица «Мста-Б». Кроме того, в районах населённых пунктов Антоновка Херсонской области и Веселое Днепропетровской области уничтожено два склада боеприпасов ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108-ми районах. В районе населённого пункта Моначиновка Харьковской области уничтожен пункт управления подразделением РЭБ вооруженных сил Украины.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Черевковка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Миг-29 и в районе населённого пункта Славянка Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Нововодяное, Коломыйчиха, Житловка Луганской Народной Республики, Александровка, Кирилловка Донецкой Народной Республики и Пологи Запорожской области».

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