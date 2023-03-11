Истребительной авиацией ВКС России в ДНР сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины

На Донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены свыше 120 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 10 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила противника в районах населённых пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Гряниковка, Синьковка и Тимковка Харьковской области.

За сутки на данном направлении уничтожены до 40 украинских военнослужащих, а также два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии и ударами ракетных войск группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Ямполовка, Красный Лиман, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Потери противника на данном направлении за сутки составили до 120 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, а также одна артиллерийская система М777 производства США.

На Донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены свыше 120 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Гуляйполе, Преображенка и Щербаки Запорожской области.

За сутки на данных направлениях уничтожены свыше 50 украинских военнослужащих, один танк, три пикапа, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 20 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 83-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127-ми районах. Кроме того, в районе населённого пункта Петропавловка Донецкой Народной Республики поражён украинский зенитный ракетный комплекс «С-300».

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Марьинка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области, Русин Яр, Степное, Старомайорское, Владимировка, Угледар Донецкой Народной Республики, а также Пологи Запорожской области».

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