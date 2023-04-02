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Мурманская область. Арктика (16+)02.04.23 09:00

Истребительной авиацией ВКС России в ДНР сбиты самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины и украинский вертолёт Ми-8

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и артиллерии, потери противника за сутки составили до 110 украинских военнослужащих и наёмников, один бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 1 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Табаевка, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля и одна гаубица Д-30.

На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической авиации, тяжёлых огнемётных систем, огнём артиллерии группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Терны Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены до ста украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и одна гаубица Д-30.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и артиллерии, потери противника за сутки составили до 110 украинских военнослужащих и наёмников, один бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Марфополь и Дорожнянка Запорожской области. Потери противника на данных направлениях составили до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная гаубица «Акация», а также одна буксируемая пушка «Гиацинт-Б».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 92 районах. Кроме того, в районе населённого пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Коптево Донецкой Народной Республики сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины. Также, в районе населённого пункта Нововасилевка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолёт Ми-8.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч». Кроме того, уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Валерьяновка Донецкой Народной Республики, Гуляйполе, Новоукраинское Запорожской области и Крынки Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 405 самолётов, 228 вертолётов, 3630 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8497 танков и других боевых бронированных машин, 1077 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4478 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9247 единиц специальной военной автомобильной техники».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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