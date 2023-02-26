Какие мы разные: в Кении есть деревня, куда нет доступа мужчинам, в бельгийском городке Бенш проходит трёхдневный карнавал, в котором участвуют только мужчины и мальчикиС 1 марта водителям электросамокатов в России ограничат максимальную скорость
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)26.02.23 09:00

Истребительной авиацией ВКС России в районах н.п. Розовка и Димитров ДНР сбиты самолёты Су-24 и МиГ-29 воздушных сил Украины

Министерство обороны Российской Федерации 25 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Масютовка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Стельмаховка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики.

За сутки на данном направлении уничтожены около 180 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, установка РСЗО «Град», гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены свыше 120 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Кроме того, в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Доброволье Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 90 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица «Мста-Б» и гаубица Д-20.

Также, в районах населённых пунктов Угледар Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области уничтожено два склада с боеприпасами ВСУ.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена артиллерийская система М777 производства США и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 97-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 135-ти районах.

В районе населённого пункта Глухое Днепропетровской области поражены пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций.

Истребительной авиацией ВКС России в районах населённых пунктов Розовка и Димитров Донецкой Народной Республики сбиты самолёты Су-24 и МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Тягинка Херсонской области сбит украинский самолёт Су-25.

Также уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Жовтневое Харьковской области, Рубежное, Пшеничное, Житловка, Кременная Луганской Народной Республики, Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Новозлатополь Запорожской области.

Кроме того, за сутки перехвачены два реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и три баллистические ракеты «Точка-У».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 390 самолётов, 210 вертолётов, 3236 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 8027 танков и других боевых бронированных машин, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4215 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8538 единиц специальной военной автомобильной техники».

 

Фото: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)По итогам 2022 года зарплата в регионах СЗФО выросла на 8%
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Вадим
23.02.23 11:27
АтомЭнергоСбыт обнаглел. Начисляют электроэнергию не на все комнаты в коммунальной квартире, хотя во всех комнатах живут. На обращение, обещают создать комиссию, или сделать перерасчёт на количество с
Комментарий к новости:Прокуратура нашла нарушения закона в действиях гарантирующего поставщика АО «АтомЭнергоСбыт»
Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире23:00«The Associated Press». Информационная программа (16+)23:30Новости. Информационная программа.00:00«ОчУмелые МаМы». Тематическая программа (6+)
-PRO Деньги (16+)Чаще всего чаевые оставляют в ресторанах и такси-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 19 копеек, доллар потерял 15 копеек-PRO Энергетику (18+)Резерв энергетических мощностей – это растущие возможности для развития промышленности в регионе-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области выросло количество обращений о перерасчете в адрес регоператора-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 1 марта водителям электросамокатов в России ограничат максимальную скорость
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика