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Мурманская область. Арктика (16+)16.05.23 09:00

Истребительной авиацией ВКС России в районах н.п. Селидово и Брусовка ДНР сбиты вертолёты Ми-24 и Ми-8 воздушных сил Украины

На Донецком направлении за сутки потери противника составили до 235 украинских военнослужащих и наёмников, один танк, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубицы Д-20, Д-30 и «Мста-Б».

Министерство обороны Российской Федерации 15 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Берестовое и Синьковка Харьковской области.

В течение ночи благодаря слаженным действиям подразделений 138-й мотострелковой бригады в районе населённого пункта Двуречное Харьковской области пресечены действия трёх диверсионно- разведывательных групп. Потери противника на данном направлении составили до 145 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», а также гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населённого пункта Невское Луганской Народной Республики.

Подразделениями 76-й десантно-штурмовой дивизии в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы.

За сутки уничтожены более 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, одна самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои продолжали вести штурмовые отряды на западной окраине города Артемовск, а также подразделения 4-й мотострелковой бригады в районе населённого пункта Красное Донецкой Народной Республики.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой Народной Республики.

За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено семь самолётовылетов. Артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи.

За сутки потери противника составили до 235 украинских военнослужащих и наёмников, один танк, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубицы Д-20, Д-30 и «Мста-Б».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Водяное и Угледар Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки составили свыше 150 украинских военнослужащих, а также пять автомобилей.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также четыре автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97-ми районах.

В районе населённого пункта Кривая Лука Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Истребительной авиацией ВКС России в районах населённых пунктов Селидово и Брусовка Донецкой Народной Республики сбиты вертолёты Ми-24 и Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено семь противорадиолокационных ракет «HARM», одна крылатая ракета большой дальности «Storm Shadow», а также десять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожен двадцать один украинский беспилотный летательный аппарат в районах населённых пунктов Новопокровка, Водяное, Работино Запорожской области, Любимовка, Новая Каховка Херсонской области, Горловка, Пески, Володино Донецкой Народной Республики, Кременная и Новокраснянка Луганской Народной Республики».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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