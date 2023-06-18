Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска ДНР сбит вертолёт Ми-24 воздушных сил Украины

В районах населённых пунктов Марьинка и Новгородское Донецкой Народной Республики ударами авиации нанесено поражение подразделениям 46-й аэромобильной бригады ВСУ и 109-й бригады территориальной обороны. В ходе боев на данном направлении уничтожены до 340 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 17 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «16 июня Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений вооружённых сил Украины. Цель удара достигнута. Назначенный объект поражён.

В течение суток вооружённые силы Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.

В районе Времевского выступа грамотными и самоотверженными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» за сутки отражено три атаки противника в районах населённых пунктов Новодонецкое Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих, два танка и две боевых машины пехоты.

На Запорожском направлении российскими войсками в течение прошедших суток отражены три атаки противника в районах населённых пунктов Жеребянки, Малая Токмачка и Мирное Запорожской области. Кроме того, в результате огневого поражения выдвигавшихся резервов противника в районе населённого пункта Степовое Запорожской области уничтожено пять боевых бронированных машин. Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 235 украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 14 боевых бронированных машин, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20.

На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск в течение суток успешно отражены семь атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Новокалиново, Первомайское и Марьинка Донецкой Народной Республики. В районах населённых пунктов Марьинка и Новгородское Донецкой Народной Республики ударами авиации нанесено поражение подразделениям 46-й аэромобильной бригады ВСУ и 109-й бригады территориальной обороны. В ходе боев на данном направлении уничтожены до 340 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30.

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Синьковка, Тимковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

В районе населённого пункта Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. В течение суток уничтожены свыше 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

В районе населённого пункта Кузьмино Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожены до 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, гаубица «Гиацинт-Б», а также две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 97-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103-х районах.

В районах населённых пунктов Новопавловка Донецкой Народной Республики и Томарино Херсонской области поражены две радиолокационных станции обнаружения воздушных целей П-18.

В районе населённого пункта Дачное Донецкой Народной Республики поражён радиолокатор обнаружения и наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300.

В районе населённого пункта Ямполь Донецкой Народной Республики поражён командно-наблюдательный пункт батальона 95-й десантно-штурмовой бригады.

Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-24 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган». Кроме того, уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Жовтневое, Берестовое Харьковской области, Молодежное, Лозовое, Опытное Донецкой Народной Республики, Николаевка Луганской Народной Республики, Шевченково, Чубаревка, Гладкое, Любимовка и Новое Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолёта, 239 вертолётов, 4668 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10047 танков и других боевых бронированных машин, 1124 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5141 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10996 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil