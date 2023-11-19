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Мурманская область. Арктика (16+)19.11.23 09:00

Истребительной авиацией ВКС России в районе Красноармейска ДНР сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины

На Донецком направлении за сутки противник потерял до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, две самоходных артиллерийских установки «Krab» польского производства, три артиллерийские системы М777 производства США, а также противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

Министерство обороны Российской Федерации 18 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области. Потери противника составили до 110 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, а также артиллерийская система М777 производства США.

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения «Азов» в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе населённого пункта Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 175 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также две артиллерийские системы М777 производства США.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 14 атак, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Артемово, Георгиевка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Всего на данном направлении за сутки противник потерял до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, две самоходных артиллерийских установки «Krab» польского производства, три артиллерийские системы М777 производства США, а также противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Константиновка и Угледар Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа. Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и гаубица FH70 производства Великобритании.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 116-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино, Успеновка и Малая Токмачка Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили до 100 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, а также орудие «Гиацинт-Б».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника в течение суток уничтожены до 70 военнослужащих, два автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» и артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Димитрово Запорожской области, а также живая сила и военная техника противника в 132-х районах.

Истребительной авиацией ВКС России в районе города Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено два реактивных снаряда «HIMARS», а также управляемая авиационная бомба «JDAM» производства США. Кроме того, уничтожено 26 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Новоандреевка, Липовое Донецкой Народной Республики, Мирное, Романовское и Павловка Запорожской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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