На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем за сутки уничтожены до 210 украинских военнослужащих.

Министерство обороны Российской Федерации 3 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении в результате активных действий подразделений «Западной» группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Куриловка, Першотравневое, Масютовка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

Потери противника за сутки составили до ста украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, два пикапа, самоходная гаубица «Акация» и боевая машина РСЗО «Град».

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск (сил) «Центр» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Торское, Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червонопоповка Луганской Народной Республики.

За сутки на данном направлении уничтожены более 200 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин, два пикапа и гаубица Д-20.

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем за сутки уничтожены до 210 украинских военнослужащих.

Кроме того, уничтожено пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две боевые машины РСЗО «Град», две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20.

В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен мобильный узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Водяное, Привольное и Угледар Донецкой Народной Республики.

Потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 70 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожены до 60 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы «Гиацинт-Б» и «Мста-Б», а также три гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 212-ти районах.

Истребительной авиацией ВКС России в районе города Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-24 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбит один реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Варваровка, Краснореченское, Кременная, Куземовка, Стельмаховка, Житловка Луганской Народной Республики, Егоровка, Ивановка, Кирилловка, Никольское Донецкой Народной Республики, Алешки, Голая Пристань, Крынки, Новая Збурьевка и Червоноподолье Херсонской области».

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