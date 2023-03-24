Истребительной авиацией ВКС России в районе н.п. Богуславка Харьковской области сбит самолёт Су-24 воздушных сил Украины

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожены более 250 украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и гаубица Д-20. Кроме того, в районе населённого пункта Ласточкино уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 0 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Артемовка Луганской Народной Республики, Двуречная и Берестовое Харьковской области. Потери противника на данном направлении составили до 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», а также артиллерийская система М777 производства США.

На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Ямполовка и Терны Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены свыше 80 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа, а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожены более 250 украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и гаубица Д-20. Кроме того, в районе населённого пункта Ласточкино уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данных направлениях составили до 50 украинских военнослужащих, один пикап, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожены до 15 украинских военнослужащих, пять автомобилей.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.

В районе населенного пункта Зализничное Запорожской области уничтожен склад горюче-смазочных материалов 65-й механизированной бригады ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Богуславка Харьковской области сбит самолёт Су-24 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

Кроме того, уничтожено шестнадцать беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Залиман, Кременная Луганской Народной Республики, Владимировка, Василевка, Павловка Донецкой Народной Республики, Берестовое, Лозовая Харьковской области и Алешки Херсонской области».

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