На Донецком направлении в ходе боевых действий уничтожены до 335 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также буксируемая гаубица «FH-70» производства Великобритании.

Министерство обороны Российской Федерации 12 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «в течение суток вооружённые силы Украины продолжили попытки наступления на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.

На Донецком направлении мужественными и грамотными действиями подразделений «Южной» группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии, за сутки успешно отражены 30 атак противника в районах населённых пунктов Золотаревка Луганской Народной Республики, Спорное, Клещеевка, Андреевка, Соль, Северное, Веселое, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Петровское Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в двух районах западнее населённых пунктов Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. В ходе боевых действий уничтожены до 335 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также буксируемая гаубица «FH-70» производства Великобритании.

На Южно-Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнём артиллерии отражена атака подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ в направлении населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики, а также пресечена разведка боем противника в районе города Угледар Донецкой Народной Республики.

В районах населённых пунктов Сторожевое, Макаровка Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике ВСУ.

В районе населённого пункта Сладкое Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

На Запорожском направлении самоотверженными действиями российских войск отражены две атаки противника в районе населённого пункта Работино Запорожской области.

Кроме того, ударами армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила противника в районах населённых пунктов Марфополь, Работино и Луговское Запорожской области.

За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 240 украинских военнослужащих, девять боевых машин пехоты, два бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Также, в районе населённого пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 33-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении огнём подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены две атаки противника, силами до мотопехотного взвода каждая, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Кармазиновка Луганской Народной Республики.

В районе населённого пункта Терны Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Кроме того, нанесено поражение живой силе противника в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики.

За сутки уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также самоходная гаубица «Акация».

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск, оперативно-тактической и армейской авиацией, а также артиллерией успешно отражены три атаки противника в районе населённого пункта Новоселовское Луганской Народной Республики.

В районах населённых пунктов Молчаново, Новомлынск, Ивановка Харьковской области и Артемовка Луганской Народной Республики поражена живая сила и техника ВСУ. За сутки уничтожены до 40 украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, а также два автомобиля.

На Херсонском направлении штурмовые группы российских войск продолжали ведение разведывательно-поисковых действий на островах в районе Антоновского моста.

В результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две артиллерийские системы М777 производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 74-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 107-ми районах.

В районе населённого пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

В районах населённых пунктов Малодолинское и Черноморск Одесской области уничтожены склады топлива для украинской военной техники.

Также, в районе населённого пункта Ямполь Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 5-й бригады нацгвардии Украины.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Черевковка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе вертолёт Ми-24 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре крылатые ракеты «Storm Shadow». Кроме того, уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Грозовое, Приютное, Дорожнянка, Владимировка, Константиновка Запорожской области, Благовещенка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва, Верхнекаменка, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Таволжанка Харьковской области и Збурьевка Херсонской области».

Фото и видео: https://vk.com/mil