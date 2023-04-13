Праздник Севера - 2023: Торжественная церемония закрытия Полярной Олимпиады объединит спортивное сообщество Кольского ЗаполярьяЯрмарка «Работа России. Время возможностей»: 14 и 15 апреля региональный этап одновременно пройдёт на 940 площадках страны
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)13.04.23 09:00

Истребительной авиацией ВКС России в районе н.п. Красный Лиман ДНР сбит Су-24 воздушных сил Украины

Потери противника составили более 245 украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три пикапа, восемь автомобилей, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20, а также три пусковые установки РСЗО «Град».

Министерство обороны Российской Федерации 12 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Першотравневое и Берестовое Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики.

Кроме того, в районах населённых пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области пресечены действия треё украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожены свыше 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Paladin» производства США.

На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Червонопоповка, Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Григоровка и Терны Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены более 80 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Донецком направлении в районе Артемовска штурмовые отряды «Вагнер» овладели тремя городскими кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.

Ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнём артиллерии «Южной» группировки войск поражены резервы противника, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны населённых пунктов Часов Яр и Богдановка, а также подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки в данном районе российской авиацией совершенно 8 самолётовылетов, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнено 52 огневые задачи.

Потери противника составили более 245 украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три пикапа, восемь автомобилей, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20, а также три пусковые установки РСЗО «Град».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Орехов Запорожской области.

Также в районе населённого пункта Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

В районах населённых пунктов Павловка и Новоселка Донецкой Народной Республики пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп противника. За сутки на данных направлениях уничтожены до 180 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей. Кроме того, в районе населённого пункта Отрадокаменка Херсонской области уничтожен склад военно-технического имущества 121-й бригады территориальной обороны.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 94 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 117 районах.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики сбит Су-24 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Новокраснянка, Наугольное, Кременная, Червонопоповка Луганской Народной Республики и Еленовка Донецкой Народной Республики».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Из каких стран чаще всего нанимают мигрантов и какие требования к ним предъявляют
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Юджин
12.04.23 19:22
Жесть!!!! Из Дровяного зону сделали!
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Комментарий к новости:Депутаты проголосовали за присвоение двум ЗАТО - Североморску и Заозерску - почётного звания «Город морской доблести»
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Снижение цен на картофель, питьевое молоко и репчатый лук радует северян-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 24 копейки, доллар потерял почти 77 копеек-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов провели заседание рабочей группы по газификации Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Количество психологов для школ и детсадов определят с помощью норматива
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика