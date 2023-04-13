Истребительной авиацией ВКС России в районе н.п. Красный Лиман ДНР сбит Су-24 воздушных сил Украины

Потери противника составили более 245 украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три пикапа, восемь автомобилей, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20, а также три пусковые установки РСЗО «Град».

Министерство обороны Российской Федерации 12 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Першотравневое и Берестовое Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики.

Кроме того, в районах населённых пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области пресечены действия треё украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожены свыше 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Paladin» производства США.

На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Червонопоповка, Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Григоровка и Терны Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены более 80 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Донецком направлении в районе Артемовска штурмовые отряды «Вагнер» овладели тремя городскими кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.

Ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнём артиллерии «Южной» группировки войск поражены резервы противника, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны населённых пунктов Часов Яр и Богдановка, а также подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки в данном районе российской авиацией совершенно 8 самолётовылетов, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнено 52 огневые задачи.

Потери противника составили более 245 украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три пикапа, восемь автомобилей, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20, а также три пусковые установки РСЗО «Град».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Орехов Запорожской области.

Также в районе населённого пункта Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

В районах населённых пунктов Павловка и Новоселка Донецкой Народной Республики пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп противника. За сутки на данных направлениях уничтожены до 180 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей. Кроме того, в районе населённого пункта Отрадокаменка Херсонской области уничтожен склад военно-технического имущества 121-й бригады территориальной обороны.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 94 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 117 районах.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики сбит Су-24 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Новокраснянка, Наугольное, Кременная, Червонопоповка Луганской Народной Республики и Еленовка Донецкой Народной Республики».

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