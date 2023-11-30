Истребительной авиацией ВКС России в районе н.п. Межевое ДНР сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и освободили населённый пункт Артемовское ДНР. За сутки отражено три атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 77-й аэромобильной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Шумы, Артемовское и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 250 военнослужащих, пять танков и 12 автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 29 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады противника в районе населённого пункта Лиман Первый Харьковской области. Потери противника составили до 20 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» при поддержке армейской авиации отражено две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населённого пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и два автомобиля.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и освободили населённый пункт Артемовское Донецкой Народной Республики. За сутки отражено три атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 77-й аэромобильной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Шумы, Артемовское и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 250 военнослужащих, пять танков и 12 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» и артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, боевая машина РСЗО «Град», а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

В районах населённых пунктов Угледар, Антоновка и Никольское Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны. Суточные потери противника составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также боевая машина РСЗО «Град».

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе 128-й горно-штурмовой, 33-й механизированной и 71-й пехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Каменское и Работино Запорожской области. Общие потери противника составили до 55 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США.

На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 55-ти военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и два орудия Д-20.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток уничтожены: сборочный цех по производству и ремонту радиолокационных станций, радиолокационные станции: П-18 и зенитного ракетного комплекса С-300, склады топлива и авиационных средств поражения, а также живая сила и техника в 107-ми районах.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Межевое Донецкой Народной Республики сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины и перехвачена противорадиолокационная ракета HARM производства США.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новооленовка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. Перехвачено 11 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган».

Кроме того, уничтожено 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Новооленовка Донецкой Народной Республики, Берестовое Харьковской области, Белогоровка, Новоникольское, Верхнекаменка, Кременная Луганской Народной Республики, Новая Каховка Херсонской области, Ульяновка и Романовское Запорожской области».

Фото и видео: https://vk.com/mil