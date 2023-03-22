Российские рыбаки завершают мойвенную путину в Баренцевом море с превышением к уровню прошлого года: национальная квота России почти вся освоенаГодовая инфляция в Мурманской области в феврале 2023 года вновь замедлилась и составила 13,5% после 14,5% месяцем ранее
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)22.03.23 09:00

Истребительной авиацией ВКС России в районе н.п. Никаноровка ДНР в воздушном бою сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили до 160 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20.

Министерство обороны Российской Федерации 21 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений, огнм артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Двуречная, Тимковка Харьковской области, Новосёловское и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Уничтожены до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск (сил) «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Невское Луганской Народной Республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены до 95 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили до 160 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Преображенка Запорожской области. Потери противника составили более 30 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожены свыше 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, две самоходных гаубицы «Акация», а также артиллерийская система М777 производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 95 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах. Кроме того, уничтожено три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 в районах населённых пунктов Шандриголово Донецкой Народной Республики, Орехов Запорожской области и Белозерка Херсонской области.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Никаноровка Донецкой Народной Республики в воздушном бою сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населённых пунктов Токаревка Харьковской области, Краснореченское, Червонопоповка, Нововодяное, Кременная, Площанка, Воеводовка, Рубежное, Бараниковка Луганской Народной Республики, Зеленый Гай, Урожайное, Благодатное, Владимировка, Евгеновка, Старомлиновка Донецкой Народной Республики, Ульяновка, Пологи Запорожской области, Новая Збурьевка и Крынки Херсонской области. Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зумеры не стремятся стать блогерами: исследование YouDo и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире15:00«Путешествия в деталях». Документальный фильм (12+)16:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)16:30«Год на орбите». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Годовая инфляция в Мурманской области в феврале 2023 года оставалась выше, чем в СЗФО и России в целом-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены снижаются, рубль перешёл к снижению-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области внедрена система планирования мощности для ГЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Охотничьи инспекторы имеют право на осмотр, досмотр, опрос, истребование документов
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика