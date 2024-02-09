На Донецком направлении противник потерял до 310 военнослужащих, танк и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица Д-20, орудие Д-30 и противотанковая пушка МТ-12 ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 8 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск отражено пять атак штурмовых групп 30-й, 44-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, четыре пикапа, а также гаубица М777 производства США.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе населённого пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 22-й, 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 310 военнослужащих, танк и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица Д-20, орудие Д-30 и противотанковая пушка МТ-12.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Угледар и Макаровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», САУ «Гвоздика» и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Токаревка и Золотая Балка Херсонской области. Потери противника составили до 25 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «HIMARS» производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника ВСУ в 114 районах.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Новотроицкое Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня «Vampire» чешского производства. Кроме того, уничтожено 73 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Ягодное Харьковской области, Кременная Луганской Народной Республики, Новомихайловка, Николаевка Донецкой Народной Республики и Любимовка Запорожской области».

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