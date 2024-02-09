5 тысяч рублей – за сообщившие в полицию достоверной информации о фактах управления транспортным средством лицами в состоянии опьяненияВ рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Туломе появились первые зеркальные дома
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)09.02.24 09:00

Истребительной авиацией ВКС России в районе н.п. Новотроицкое ДНР сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины

На Донецком направлении противник потерял до 310 военнослужащих, танк и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица Д-20, орудие Д-30 и противотанковая пушка МТ-12 ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 8 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск отражено пять атак штурмовых групп 30-й, 44-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, четыре пикапа, а также гаубица М777 производства США.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе населённого пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 22-й, 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 310 военнослужащих, танк и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица Д-20, орудие Д-30 и противотанковая пушка МТ-12.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Угледар и Макаровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», САУ «Гвоздика» и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Токаревка и Золотая Балка Херсонской области. Потери противника составили до 25 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «HIMARS» производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника ВСУ в 114 районах.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Новотроицкое Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня «Vampire» чешского производства. Кроме того, уничтожено 73 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Ягодное Харьковской области, Кременная Луганской Народной Республики, Новомихайловка, Николаевка Донецкой Народной Республики и Любимовка Запорожской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в леспроме по итогам 2023 года - версия hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Кузьма П.
09.02.24 10:32
А из каких средств это поощрение будет осуществляться? Надо, чтобы эти деньги брались из суммы штрафов нарушителей ПДД.
Комментарий к новости:5 тысяч рублей – за сообщившие в полицию достоверной информации о фактах управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения
51Xelfr
01.02.24 11:54
Было бы хорошо, если бы журналисты сообщили, а за счёт кого этот рост произошёл: постарались мигранты или уменьшающееся местное население плодиться стало, реагируя на поддержку семей.
Комментарий к новости:В Мурманской области впервые за долгое время выросли показатели по рождению первых детей и на 40% увеличилось количество многодетных семей
Алексей
01.02.24 07:00
Этот закон только усугубит обстановку,люди будут покупать дешёвую зимбуру и травиться и гнать самогон,если в думе совсем с головой не дружат то пускай принимают а тот кто захочет выпить он и так найде
Комментарий к новости:Принятие изменений в законопроект позволит оперативно вводить в отдельных населённых пунктах региона дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции
-Правовая консультация (18+)Самовольная постройка - новое в законодательстве
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234567891011121314151617181920212223242526272829123
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Ступени Победы». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Кольского Заполярья лидерами по росту цен стали свежая белокочанная капуста, морковь и репчатый лук-PRO Валюту (16+)Цены на нефть незначительно снижаются, рубль стабилен-PRO Энергетику (18+)На выездном заседании регионального правительства в городе Полярные Зори озвучили итоги работы Кольской АЭС в 2023 году и планы по дальнейшему развитию-PRO ЖКХ (18+)Ассоциация управляющих организаций и Фонд капитального ремонта Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Самовольная постройка - новое в законодательстве
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика